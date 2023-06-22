Национальный тест для поступления в ВУЗы Литвы сдавали 456 украинцев

В июне 456 украинцев сдавали национальный вступительный тест в высшие учебные заведения Литвы, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта.

Студенты, успешно сдавшие вступительный тест, смогут поступить на первый цикл обучения или на интегрированное обучение как в литовские, так и в украинские высшие учебные заведения.

Как говорится в сообщении, всего в дистанционном режиме было проведено семь сессий национального тестирования.

Во время национального тестирования проверялись знания языков, математики, истории Украины, иностранных языков (испанский, английский, немецкий, французский), физики, химии, биологии.

В прошлом году для сдачи национального теста в Литве зарегистрировались 452 украинца.

Тысячи украинцев прибыли в Литву после начала российского вторжения в прошлом году.