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Новости2023.06.22 17:49

Национальный тест для поступления в ВУЗы Литвы сдавали 456 украинцев

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BNS 2023.06.22 17:49
Вильнюсский университет
Вильнюсский университет / фото Э. Гениса / LRT

В июне 456 украинцев сдавали национальный вступительный тест в высшие учебные заведения Литвы, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта.

Студенты, успешно сдавшие вступительный тест, смогут поступить на первый цикл обучения или на интегрированное обучение как в литовские, так и в украинские высшие учебные заведения.

Как говорится в сообщении, всего в дистанционном режиме было проведено семь сессий национального тестирования.

Во время национального тестирования проверялись знания языков, математики, истории Украины, иностранных языков (испанский, английский, немецкий, французский), физики, химии, биологии.

В прошлом году для сдачи национального теста в Литве зарегистрировались 452 украинца.

Тысячи украинцев прибыли в Литву после начала российского вторжения в прошлом году.

# Литва
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