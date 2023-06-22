Инцидент на взлетно-посадочной полосе Вильнюсского аэропорта затронул 24 рейса

Закрытая из-за поломки шасси самолета взлетно-посадочная полоса в Вильнюсском аэропорте работает в полном режиме.

Как сообщил пресс-секретарь Литовских аэропортов (LOU) Марюс Зеленюс, после получения разрешения авиакомпании и производителя самолета самолет был удален с части рулежной дорожки, расположенной на взлетно-посадочной полосе.

Взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта открыта для полетов с 20:40.

Этот инцидент затронул 24 рейса. Авиакомпании направили пять прибывающих самолетов в Каунасский аэропорт, один – в Ригу. Отменены девять рейсов: четыре прилета и пять вылетов.

Девять самолетов и их пассажиры, которые не смогли взлететь из-за инцидента, в среду готовились к вылету в Вильнюсском аэропорту.

Об этом инциденте стало известно примерно в 16:20 в среду, когда у самолета, который должен был лететь в Брюссель, сломалось шасси.

"В 16:20 с самолетом, который должен был лететь в Брюссель, произошел инцидент - произошел инцидент с шасси при выруливании на взлетно-посадочную полосу, в результате чего взлетно-посадочная полоса была заблокирована", - сообщил BNS в среду представитель LOU.

Он не уточнил, что конкретно произошло, и сказал, что в настоящее время ведется расследование.

"Ни один самолет не может взлететь или приземлиться", — добавил М. Зеленюс.

По его словам, авиаперевозчики сами будут решать, что делать с самолетами, которые должны были приземлиться в Вильнюсе, но не смогли этого сделать - они либо улетят обратно, либо будут направлены в другие аэропорты.

"Один самолет, который должен был вылететь из Варшавы, решили вернуться в Варшаву", — сообщил представитель LOU.

По факту инцидента начато расследование.