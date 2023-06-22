Naujienų srautas

Вильнюсский аэропорт
Новости 48 мин. назад

Инцидент на взлетно-посадочной полосе Вильнюсского аэропорта затронул 24 рейса

Йонинес
Новости 52 мин. назад

Йонинес в Литве: где отпраздновать Праздник самой короткой ночи?

Парковка в Паланге
Новости 1 ч. назад

Заплатил за парковку - получи штраф: в Паланге люди жалуются на проблемы с парковочными приложениями

Гинтаре Скайсте
Новости 15 ч. назад

Глава Минфина: "Налоги для 85% индивидуальных предпринимателей существенно не изменятся"

Деньги
Новости 15 ч. назад

Кабмин Литвы одобрил пакет налоговой реформы, он будет представлен Сейму

Российские интернет-"тролли"
Новости 16 ч. назад

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступна российская пропаганда

Война России в Украине
Новости 16 ч. назад

США выделят ещё 1,3 миллиарда долларов на восстановление Украины

Скорая помощь
Новости 16 ч. назад

В Каунасе женщина умерла после выписки из больницы: врачи своей вины не признают

Эстонский „Baltic Pride“
Новости 17 ч. назад

Как активисты в Эстонии отреагировали на закон об однополых браках?

Радиостудия (ассоциативное фото)
Новости 17 ч. назад

Кабмин Литвы продлил радиотрансляции в Украине на средних волнах

Берлин
Новости 18 ч. назад

"Альтернатива для Германии" будет бороться за пост канцлера

Джо Байден
Новости 19 ч. назад

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Алексей Бабий на акции протеста в 2005 году
Новости 19 ч. назад

Работник «Мемориала» в Красноярске составляет списки ссыльных литовцев: «Ожидать покаяния россиян можно через 40 лет»

2-ой тролейбусно-автобусный парк
Новости 21 ч. назад

Изменения в общественном транспорте Вильнюса: изменится не только расписание, но и некоторые маршруты

"Титаник" 
Новости 21 ч. назад

"Титаник" затягивает "Титан": что известно о пропавшей подводной лодке?

Бывшее еврейское кладбище на Ужуписе, Вильнюс
Новости 22 ч. назад

Еврейская община: "Заявления Жемайтайтиса о евреях вызывают чувство незащищенности"

Новости2023.06.22 08:57

Инцидент на взлетно-посадочной полосе Вильнюсского аэропорта затронул 24 рейса

B
BNS, LRT.lt 2023.06.22 08:57
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

Закрытая из-за поломки шасси самолета взлетно-посадочная полоса в Вильнюсском аэропорте работает в полном режиме.

Как сообщил пресс-секретарь Литовских аэропортов (LOU) Марюс Зеленюс, после получения разрешения авиакомпании и производителя самолета самолет был удален с части рулежной дорожки, расположенной на взлетно-посадочной полосе.

Взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта открыта для полетов с 20:40.

Этот инцидент затронул 24 рейса. Авиакомпании направили пять прибывающих самолетов в Каунасский аэропорт, один – в Ригу. Отменены девять рейсов: четыре прилета и пять вылетов.

Девять самолетов и их пассажиры, которые не смогли взлететь из-за инцидента, в среду готовились к вылету в Вильнюсском аэропорту.

Об этом инциденте стало известно примерно в 16:20 в среду, когда у самолета, который должен был лететь в Брюссель, сломалось шасси.

"В 16:20 с самолетом, который должен был лететь в Брюссель, произошел инцидент - произошел инцидент с шасси при выруливании на взлетно-посадочную полосу, в результате чего взлетно-посадочная полоса была заблокирована", - сообщил BNS в среду представитель LOU.

Он не уточнил, что конкретно произошло, и сказал, что в настоящее время ведется расследование.

"Ни один самолет не может взлететь или приземлиться", — добавил М. Зеленюс.

По его словам, авиаперевозчики сами будут решать, что делать с самолетами, которые должны были приземлиться в Вильнюсе, но не смогли этого сделать - они либо улетят обратно, либо будут направлены в другие аэропорты.

"Один самолет, который должен был вылететь из Варшавы, решили вернуться в Варшаву", — сообщил представитель LOU.

По факту инцидента начато расследование.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Йонинес
9
52 мин. назад

Йонинес в Литве: где отпраздновать Праздник самой короткой ночи?

9
Парковка в Паланге
1 ч. назад

Заплатил за парковку - получи штраф: в Паланге люди жалуются на проблемы с парковочными приложениями

Гинтаре Скайсте
15 ч. назад

Глава Минфина: "Налоги для 85% индивидуальных предпринимателей существенно не изменятся"

Деньги
15 ч. назад

Кабмин Литвы одобрил пакет налоговой реформы, он будет представлен Сейму

Российские интернет-"тролли"
16 ч. назад

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступна российская пропаганда

Война России в Украине
16 ч. назад

США выделят ещё 1,3 миллиарда долларов на восстановление Украины

Скорая помощь
16 ч. назад

В Каунасе женщина умерла после выписки из больницы: врачи своей вины не признают

Эстонский „Baltic Pride“
17 ч. назад

Как активисты в Эстонии отреагировали на закон об однополых браках?

Радиостудия (ассоциативное фото)
17 ч. назад

Кабмин Литвы продлил радиотрансляции в Украине на средних волнах

Берлин
18 ч. назад

"Альтернатива для Германии" будет бороться за пост канцлера

"Титаник" 
5
2023.06.21 12:18

"Титаник" затягивает "Титан": что известно о пропавшей подводной лодке?

5
Паланга
14
2023.06.21 09:51

Украинцы в Литве о планах на лето: «Вы видели цены на отдых?»

14
Российские интернет-"тролли"
2023.06.21 17:21

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступна российская пропаганда

Эстонский „Baltic Pride“
2023.06.21 16:45

Как активисты в Эстонии отреагировали на закон об однополых браках?

Скорая помощь
2023.06.21 17:09

В Каунасе женщина умерла после выписки из больницы: врачи своей вины не признают

2-ой тролейбусно-автобусный парк
2023.06.21 12:37

Изменения в общественном транспорте Вильнюса: изменится не только расписание, но и некоторые маршруты

Женщина за работой
2023.06.21 10:53

Гендерный разрыв: Литва улучшила показатели

Москва
2023.06.21 09:47

В Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Джо Байден
2023.06.21 14:10

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Деньги
2023.06.21 17:54

Кабмин Литвы одобрил пакет налоговой реформы, он будет представлен Сейму