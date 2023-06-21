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Новости2023.06.21 17:21

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступна российская пропаганда

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BNS, LRT.lt 2023.06.21 17:21
Российские интернет-"тролли"
Российские интернет-"тролли" / Shutterstock

Литовская комиссия по радио и телевещанию (ЛКРТ) в среду приняла решение заблокировать IP-адреса, с которых можно смотреть основные российские телепрограммы, вещание которых в Литве запрещено.

«Это решение принято с учетом и в соответствии с регламентом Совета Европейского Союза (ЕС), применяющего ограничительные меры в отношении распространения дезинформации и пропаганды против Европейского Союза и его государств-членов», — говорится в сообщении.

Комиссия принимала аналогичные решения в марте и мае.

В нормативных актах, принятых Советом ЕС, перечислены организации, на которые распространяются следующие ограничительные меры: Russia Today English, Russia Today United Qatar, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Россия РТР / РТР Планета, Россия 24 / Россия 24, ТВ Центр Интернэшнл, НТВ / НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.

По мнению ЛКРТ, поскольку запрещенные телепрограммы передаются с использованием интернет-соединения, можно сделать вывод, что интернет-провайдеры способствуют трансляции запрещенных телепрограмм. Поэтому, по мнению органа, провайдеры должны принять все возможные меры для предотвращения доступа к контенту, включенному в регламентированный список.

# Литва
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