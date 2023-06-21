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Новости2023.06.21 15:46

Кабмин Литвы продлил радиотрансляции в Украине на средних волнах

B
BNS, LRT.lt 2023.06.21 15:46
Радиостудия (ассоциативное фото)
Радиостудия (ассоциативное фото) / Shutterstock

В среду правительство Литвы продлило средневолновое радиовещание на территории Украины.

Кабинет Министров принял протокольное постановление, предписывающее Министерству транспорта и коммуникаций организовать госзакупку средневолнового вещания с территории Литвы на временно оккупированных территориях Украины.

"Прошу одобрения Министерства коммуникаций и транспорта для принятия мер, чтобы мы могли помочь украинским вещателям обеспечить трансляцию радиопрограмм с территории Литвы. Наше географическое положение позволяет нам охватить аудиторию в более 100 млн жителей Украины, России и Белоруссии, в том числе оккупированных территорий", - сказал министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

По его словам, в этом году вещание планируется продлить за счет внутренних ресурсов, а в 2024 году, в зависимости от ситуации, Минфин может попросить предусмотреть это в бюджете.

Продление эфиров было предложено Минтрансом после получения соответствующего запроса от Министерства культуры и информационной политики Украины.

В письме украинского министерства говорится, что из-за нестабильной работы системы электроснабжения в Украине крайне сложно, а иногда и невозможно обеспечить бесперебойное обеспечение радиовещания. Отмечается, что это особенно актуально для тех территорий, которые были деоккупированы, но их инфраструктура практически полностью разрушена.

Радиопрограммы национального вещателя Украины и других клиентов можно принимать на расстоянии более 1 тыс. километров от Литвы.

«Это дает возможность жителям Украины получать объективную информацию от властей Украины», — говорится в сообщении министерства.

Радиовещание на территории Украины осуществляется по инициативе Литвы после того, как Россия начала вторжение в соседнюю страну с апреля 2022 года.

# Литва# Украина
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