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Новости2023.06.21 08:39

Вильнюсский "Жальгирис" просит UEFA поменять дату матча, совпавшего с саммитом НАТО

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BNS, LRT.lt 2023.06.21 08:39
Вильнюсская команда "Жальгирис"
Вильнюсская команда "Жальгирис" / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Во вторник вильнюсская команда "Жальгирис", чемпион Литвы по футболу, обратилась в UEFA с просбой о смене даты отборочного матча Лиги чемпионов с командой из Северной Македонии "FC Struga“.

В эти дни в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.

Как говорится в пресс-релизе "Жальгириса", клуб уже "подал заявку на изменение места проведения матча в связи с событием, которое состоится в эти дни".

"Жальгирис" должен сыграть в Струге, Северная Македония, 18-19 июля. Первый матч предлагается провести 11-12 июля в Северной Македонии, а затем в Вильнюсе.

По словам Вайдотаса Янушки, клуб надеется, что даты будут изменены. По словам руководителя связи, в противном случае основные проблемы возникли бы у соперников.

"Наша задача — обеспечить стадион и принять на нем соперников. Я думаю, мы могли бы это сделать, но надеемся, что нам это не понадобится", — отметил В. Янушка.

В. Янушка также отметил, что клуб получил рекомендацию Министерства иностранных дел не проводить соревнования 11-12 июля.

По его словам, за проживание и перелет отвечает команда гостей.

Исполнительный директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите сообщила BNS, что в течение недели проведения встречи НАТО все гостиницы бизнес-класса в центре Вильнюса будут заполнены на 100 процентов.

Также, с учетом требований безопасности НАТО, с 12:00 11 июля до 12:00 12 июля все полеты коммерческих самолетов будут запрещены в воздушном пространстве в радиусе 30 километров вокруг выставочного зала "Литэкспо" в Вильнюсе.

В Вильнюсе до некоторых учреждений можно будет дойти только пешком, движение транспорта будет ограничено.

# Литва
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