Премьер и глава МИД Литвы: выстпление президента в Сейме - предвыборная речь

Премьер-министр от консерваторов Ингрида Шимоните и лидер этой партии, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорят, что годовое сообщение главы страны Гитанаса Науседы, зачитанное в Сейме во вторник, напоминает предвыборную речь при подготовке к президентским выборам следующего года.

«Та часть, которая была посвящена внутренней политике, в моем понимании, очень четко показывает одну вещь, она показывает, какой линии президентской избирательной кампании мы, вероятно, можем ожидать во время президентской предвыборной гонки», - заявила во вторник журналистам в Сейме Шимоните.

«Похоже, что Его Превосходительство, г-н Президент намерен строить свою предвыборную кампанию, исходя из некой оппозиции правительству или правящему большинству, критикуя все подряд», - добавила она.

Шимоните отметила, что в речи главы государства недоставало отражения его работы, которая была запланирована на 2019 год.

«В 2019 году во время инаугурации президент представил государству свои устремления и свои определенные обязательства, которые намеревался достичь за время своего пребывания в должности. Почему-то мне кажется, что это был последний шанс немного поразмыслить и над этим - не только над чужими действиями, но и над своими. Мне не хватило этого», - сказала Шимоните.

Премьер-министр отметила в выступлении Науседы ряд претензий, упреков, адресованных ей лично.

«Я бы солгала, если бы сказала, что речь меня очень удивила. Как и в прошлом году, было две очень разные части, и той части, которая была посвящена международной ситуации, внешней политике, войне в Украине, нашей поддержке Украины, действительно казалось, что я не могла бы поспорить ни с одним словом этой речи», — добавила Шимоните.

Ландсбергис заявил журналистам, что от годового доклада президента разит "ярким экономическим популизмом".

«Очевидно, что это уже предвыборная речь, потому что это последняя речь президента перед президентскими выборами», - сказал он.

По его словам, ежегодное послание президента выявило "практически нескрываемую антипатию к правящему большинству".

«Вероятно, это тоже часть предвыборной кампании, просто чтобы противопоставить себя власти как некую альтернативу», - сказал он.

По словам лидера консерваторов Ландсбергиса, речь Науседы напоминала роман Джорджа Орвелла "1984".

«В книге были две такие минуты ненависти. Это просто такой поток высказываний по поводу того, почему не нравится политический оппонент, и такая эмоциональная разгрузка, которая была обязательна в этой книге», - добавил министр.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года. Науседа пока не ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.