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Навальный объявил о запуске агитационного антивоенного проекта

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.20 07:46
Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе
Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

В соцсетях от имени Алексея Навального, который сейчас находится под судом по новым обвинениям в экстремизме, появилось сообщение о запуске нового проекта. Навальный называет проект "Большой агитационной машиной правды". Агитация, по его словам, будет антивоенной и должна стать частью избирательной кампании перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России.

Навальный говорит о неизбежном провале военного вторжения России в Украину. "Путин показал себя дураком в военной сфере, бездарным военачальником, но в политике он не дурак. Он знает, что основа любого политического действия – идея и слово. Агитация и убеждение", – говорит он и считает, что антивоенная агитация должна повлиять на выбор избирателей и на общественное мнение в целом.

Расширенный вариант обращения опубликован на сайте политика. Там указано, что первая задача проекта – охватить антивоенной агитацией как минимум 10 миллионов российских избирателей. Агитация может происходить в интернете, в частности в соцсетях и мессенджерах, и путём создания законспирированных колл-центров. Навальный призывает присоединяться к проекту возможных соратников, в особенности IT-специалистов, маркетологов и социологов.

"Наша деятельность, безусловно, будет объявлена незаконной и подрывной. Все силы государственного аппарата будут брошены на борьбу с ней. Ну и отлично, а мы бросим все силы на борьбу с аппаратом войны, коррупции и тупости", - написано на сайте Навального.

Алексей Навальный отбывает 9-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Он сам, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим. "Фонд борьбы с коррупцией", созданный Навальным, объявлен в России экстремистской организацией и запрещён.

19 июня начался новый судебный процесс над Навальным. Обвинения против политика выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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