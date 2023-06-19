Рассследование ЛРТ: основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России

Компания-производитель оптических устройств Yukon Advanced Optics Worldwidе, работающая в Вильнюсе, до сих пор не ушла из России. По информации отдела расследований ЛРТ, группа компаний Yukon Advanced Optics Worldwide, созданная белорусами и работающая в Литве почти два десятка лет, осудила агрессию России, как только началась война в Украине, и оказала украинцам всемерную поддержку. Хотя в прошлом году компания объявила, что приостанавливает работу на своем предприятии в Смоленске (Россия) из-за войны, деятельность все еще ведется.

Данные, собранные порталом ЛРТ и международными партнерами проекта Scanner project, показывают, что с начала войны компания "Мезон-A", входящая в группу Yukon, получила от российских клиентов как минимум 2,3 млн евро за проданные товары. Данные из российских реестров показывают, что доходы могут превышать 3 млн евро.

Среди основных заказчиков "Мезон-A" — группа компаний CEK, занимающаяся продажей оптических приборов и выполнением гособоронзаказа России.

По данным портала, в начале февраля этого года ночные прицелы Pulsar торговой марки Yukon Advanced Optics Worldwide были переданы российским силам, воюющим в Украине.

Журналистское расследование показало, что модель, переданная россиянам в феврале, была произведена на заводе "Белтекс Оптик" в Беларуси, который принадлежит Yukon Group, в Беларуси. Эта компания была основным поставщиком приборов на российский рынок. С начала войны "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" 1 млн евро за приборы и выполненную работу. Доходы белорусской компании в прошлом году составил 34 млн евро.

ЛРТ и ее партнеры утверждают, что выявили и десятки других случаев отправки на фронт приборов марки Pulsar.

Представители вильнюсской компании Yukon Advanced Optics Worldwide заявляют, что на фронте могли появиться устройства, проданные ранее, а не в прошлом году. Компания утверждает, что не может контролировать отдельные случаи, когда изделия попадают на фронт, сообщает портал.

В прошлом и этом году российская компания предоставила белорусской "Белтекс Оптик" в общей сложности 3,4 млн евро кредитов.