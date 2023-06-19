Naujienų srautas

Флаг ЛГБТ в России (архивное фото)
Новости 26 мин. назад

За демонстрацию ЛГБТ-отношений в России завели уже 33 дела

Наличные деньги
Новости 38 мин. назад

На таможне задержано 27 тыс. евро, нелегально ввезенных из Беларуси

Обновленные аптечки
Новости 1 ч. назад

Новые аптечки для водителей с 1 июля: какие штрафы предусмотрены за их отсутствие?

Софийская площадь в Киеве
Новости 2 ч. назад

Архитекторы Литвы объединят коллег из Европы для сохранения культурного наследия Украины

Деньги
Новости 2 ч. назад

Опрос: почти половина жителей Литвы живет от зарплаты до зарплаты

„Yandex“
Новости 2 ч. назад

"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непредоставление данных ФСБ

Основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России
Новости 3 ч. назад

Рассследование ЛРТ: основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России

Лето
Новости 3 ч. назад

Погода: начало недели в Литве будет теплым, но дождливым

Владимир Кара-Мурза
Новости 4 ч. назад

Письма Кара-Мурзы "не проходят цензуру"

Роман Абрамович
Новости 5 ч. назад

Daily Mail: Абрамович до сих пор не перевёл деньги на помощь Украине

Война России против Украины
Новости 21 ч. назад

Лондон допускает крупнейшие потери ВС РФ с марта

Газовая промышленность в России
Новости 23 ч. назад

Кадровый голод. Как война и мобилизация привели к дефициту сотрудников в России

Кирилл Буданов
Новости 1 д. назад

Stern опроверг фейк о серьезном ранении главы ГУР Буданова

Александр Лукашенко
Новости 1 д. назад

Ядерное оружие в Беларуси: блеф или реальная угроза?

Вильнюсское городское самоуправление
Новости 1 д. назад

После критики со стороны жителей столичные власти решили подыскать для Израильского сквера новое место

Эмиграция в страны Шенгенской зоны
Новости 1 д. назад

Эмиграция из России в соседние страны ЕС после войны выросла в два раза

Новости2023.06.19 09:44

Погода: начало недели в Литве будет теплым, но дождливым

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.06.19 09:44
Лето
Лето / E.Blaževič/LRT nuotr.

В ближайшие дни в Литве будет тепло, но дожди не прекратятся, а местами возможны грозы. Со среды интенсивность осадков уменьшится, а температура повысится до 30 градусов. 

В понедельник день будет пасмурным с прояснениями. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Во второй половине дня в северных и восточных регионах возможен град. Ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха составит 23-28 градусов выше нуля, на побережье - 18-21 градус.

Во вторник ночью по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью - 11-16 градусов тепла, днем потеплеет до 23-28 градусов.

В среду осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров ночью покажут 12-17 градусов выше нуля, днем - 25-30 градусов тепла.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Флаг ЛГБТ в России (архивное фото)
27 мин. назад

За демонстрацию ЛГБТ-отношений в России завели уже 33 дела

Наличные деньги
39 мин. назад

На таможне задержано 27 тыс. евро, нелегально ввезенных из Беларуси

Обновленные аптечки
1 ч. назад

Новые аптечки для водителей с 1 июля: какие штрафы предусмотрены за их отсутствие?

Софийская площадь в Киеве
2 ч. назад

Архитекторы Литвы объединят коллег из Европы для сохранения культурного наследия Украины

Деньги
2 ч. назад

Опрос: почти половина жителей Литвы живет от зарплаты до зарплаты

„Yandex“
2 ч. назад

"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непредоставление данных ФСБ

Основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России
3 ч. назад

Рассследование ЛРТ: основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России

Владимир Кара-Мурза
4 ч. назад

Письма Кара-Мурзы "не проходят цензуру"

Роман Абрамович
5 ч. назад

Daily Mail: Абрамович до сих пор не перевёл деньги на помощь Украине

Война России против Украины
21 ч. назад

Лондон допускает крупнейшие потери ВС РФ с марта

Основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России
2023.06.19 10:02

Рассследование ЛРТ: основанная белорусом компания из Литвы продолжает работу в России

Война России против Украины
2023.06.18 16:03

Лондон допускает крупнейшие потери ВС РФ с марта

Газовая промышленность в России
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.06.18 13:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Кадровый голод. Как война и мобилизация привели к дефициту сотрудников в России

Роман Абрамович
2023.06.19 08:09

Daily Mail: Абрамович до сих пор не перевёл деньги на помощь Украине

Деньги
2023.06.19 10:29

Опрос: почти половина жителей Литвы живет от зарплаты до зарплаты

Владимир Кара-Мурза
2023.06.19 08:40

Письма Кара-Мурзы "не проходят цензуру"

Софийская площадь в Киеве
2023.06.19 11:04

Архитекторы Литвы объединят коллег из Европы для сохранения культурного наследия Украины

Обновленные аптечки
2023.06.19 12:04

Новые аптечки для водителей с 1 июля: какие штрафы предусмотрены за их отсутствие?

„Yandex“
2023.06.19 10:17

"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непредоставление данных ФСБ

Наличные деньги
2023.06.19 12:32

На таможне задержано 27 тыс. евро, нелегально ввезенных из Беларуси