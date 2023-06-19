Погода: начало недели в Литве будет теплым, но дождливым

В ближайшие дни в Литве будет тепло, но дожди не прекратятся, а местами возможны грозы. Со среды интенсивность осадков уменьшится, а температура повысится до 30 градусов.

В понедельник день будет пасмурным с прояснениями. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Во второй половине дня в северных и восточных регионах возможен град. Ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха составит 23-28 градусов выше нуля, на побережье - 18-21 градус.

Во вторник ночью по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью - 11-16 градусов тепла, днем потеплеет до 23-28 градусов.

В среду осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров ночью покажут 12-17 градусов выше нуля, днем - 25-30 градусов тепла.