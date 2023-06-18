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Новости2023.06.18 16:03

Лондон допускает крупнейшие потери ВС РФ с марта

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DW 2023.06.18 16:03
Война России против Украины
Война России против Украины / фото AP

По данным британской разведки, ВСУ "добились небольших успехов", ВС РФ "зачастую проводят относительно эффективные оборонительные операции" на юге. 

На фоне наступательных операций Украины российские войска несут, вероятно, самые высокие потери с момента наиболее ожесточенных боев в битве за Бахмут в марте. Об этом говорится в воскресенье, 18 июня, в сводке Минобороны Великобритании.

Продолжаются тяжелые бои, наиболее интенсивные - в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута, отмечают в британской разведке. "Во всех этих районах Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов", - констатируют эксперты.

Минобороны Великобритании: Потери высоки с обеих сторон

На юге ВС РФ "зачастую проводят относительно эффективные оборонительные операции", отмечают в британском оборонном ведомстве. По его данным, речь идет о больших потерях с обеих сторон - ВСУ и ВС РФ.

"Один из самых смертоносных конфликтов в Европе со Второй мировой войны"

Около 354 000 российских и украинских военнослужащих были убиты или ранены в развязанной РФ войне в Украине, писало 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на утечку документов американской разведки. Речь идет об "одном из самых смертоносных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны", констатировало агентство.

По оценке разведуправления министерства обороны США, Россия понесла 189 500-223 000 общих потерь, включая 35 500-43 000 убитыми в бою и 154 000-180 000 ранеными. Украина понесла 124 500-131 000 общих потерь, включая 15 500-17 500 убитыми в бою и 109 000-113 500 ранеными, следовало из документа под названием "Россия/Украина - оценка боевой устойчивости и потерь", выдержки из которого приводило агентство Reuters. Подлинность документа и приводимых в нем оценок официально не подтверждена Пентагоном.

Подтвержденные журналистами потери

Число россиян, чью гибель на войне в Украине журналистам и волонтерам удалось подтвердить по открытым данным, составило 25 528 человек, следовало из подсчетов изданий "Медиазона" и Русской службы британской медиакомпании ВВС по состоянию на 16 июня.

Журналисты ведут подсчеты российских потерь на основе официальных сообщений властей, рассказов и постов в соцсетях родственников, фотографий могил и новостей в СМИ. Почти 10 процентов погибших (2498 человек) - мобилизованные. СМИ также подтвердили гибель 2531 добровольца и 4721 заключенного - сама крупная категория среди всех потерь.

К 16 июня подтвердилась гибель более 2150 офицеров российской армии и других силовых структур, 251 из них - в звании от подполковника и выше, отмечала "Медиазона". Больше всего погибших из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Президент РФ Владимир Путин 16 июня утверждал, что соотношение потерь России и Украины - "один к десяти", при этом он не привел конкретных цифр.

DW

# В мире# Война в Украине
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