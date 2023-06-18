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Stern опроверг фейк о серьезном ранении главы ГУР Буданова

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DW 2023.06.18 12:45
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Vida Press nuotr.

Журнал Stern заявил, что не публиковал сведения о серьезном ранении главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Такая информация со ссылкой на немецкое издание распространилась в соцсетях РФ, включая Telegram-канал Соловьева.

Журнал Stern в субботу, 17 июня, заявил, что не публиковал сведения о серьезном ранении главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, который якобы получил травму головного мозга и находится в коме. Такая информация со ссылкой на немецкое издание ранее в тот же день распространилась в российских пропагандистских соцсетях - в частности в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

"Stern не публиковал подобной новости, - говорится в статье журнала. - Так что эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов". Далее подчеркивается, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля нынешнего года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины по поводу того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

Между тем, отмечает журнал, дезинформация о "тяжелом ранении" Буданова появилась уже и в переводе на другие языки. Так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, которое, очевидно, используется РФ для распространения собственной пропаганды, статья на эту тему опубликована по-английски, по-испански, по-итальянски, по-немецки, по-сербски, по-французски и по-хорватски.

Stern: РФ ведет кампанию по дезинформации

Судя по всему, пишет Stern, со стороны России имеет место целенаправленная кампания по дезинформации, направленная против Буданова. Так, РИА "Новости" два дня назад писало, что глава ГУР якобы был серьезно ранен при ракетном ударе по Киеву 29 мая и доставлен в Берлин. Также провластное российское информагентство заявляло о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинская сторона опровергает эти сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня заявил, что и Залужный, и Буданов в тот день присутствовали на совещании военного руководства страны.

DW

# В мире# Война в Украине
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