В Национальном драматическом театре Литвы поставят детский спектакль «Сибирские хайку»

Эскиз детского спектакля по мотивам одноименной книги Юрги Виле и Лины Итагаки стал победителем конкурса, организованного министерством культуры и фестивалем литовской драматургии им. Дали Тамулявичюте.

В соответствии с положениями конкурса, на создание спектакля министерство культуры выделит 20 275 евро.

Спектакль создается режиссером Аугустасом Горнаткявичюсом и драматургом Бируте Капустинскайте, в ролях Мигле Поликявичюте, Гядиминас Римейка, Йоланта Дапкунайте, Аугусте Шимулинайте, Марюс Ряпшис и Лукас Малинаускас.

По утверждению авторов, в графическом романе «Сибирские хайку», легшем в основу спектакля, найдена уникальная форма, помогающая рассказать детям об особо тяжком опыте ссылки.

«Философия спектакля заключается в том, что уроки и трудности прошлого могут помочь нам выжить в настоящем. Этот спектакль для детей – будто вдохновляющая ода жизни», - говорит режиссер А. Горнаткявичюс.

Премьера спектакля запланирована на конец октября. В творческой группе также работают сценограф и художник по костюмам Симона Давлидовичюте, композитор Юра Эляна Шядите, художник по свету Дайнюс Урбонис, координатор по сценическому движению Гинтаре Шмигельските, ассистент режиссера Регина Гаруолите, продюсер Ругиле Пукштите.