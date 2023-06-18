Ядерное оружие в Беларуси: блеф или реальная угроза?

Эксперты считают, что белорусский диктатор паникует, но к его словам нужно относиться всерьез.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов на территорию страны. По словам Лукашенко, таково было его собственное требование для гарантии безопасности страны: «Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал: верни мне пока это оружие».

В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой во вторник 13 июня Лукашенко также сказал: «Против ядерной страны, страны, обладающей ядерным оружием, еще никто не воевал. Мы ракеты и бомбы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Это под миллион человек погибнет сразу».

В этом контексте уместно напомнить, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее в интервью газете Financial Times заявил: НАТО необходимо улучшить планы по защите стран Балтии в целом и Литвы в частности, «потому что наша территория уязвима», - подчеркнул министр.

А депутат Сейма Польши Мирослав Чех, комментируя воинственную риторику, звучащую из Минска, на днях отметил, что и Лукашенко, и российское руководство знают, к каким последствиям может привести использование ими тактического ядерного оружия. По словам Чеха, «сценарий ответа на действия России, когда будет происходить что-то еще, условно страшнее, донесен уже американцами и натовскими структурами российскому командованию… И даже Лукашенко знает, по каким объектам будут лететь "Томагавки"».

Сигнал Западу со стороны России перед саммитом НАТО в Вильнюсе?

Польский политолог Агнешка Каневска (Agnieszka Kaniewska) сказала, что кроме комментария депутата Сейма Мирослава Чеха, откликов со стороны польских политиков на последние провокационные высказывания Лукашенко пока не прозвучало. «Это, конечно, не первая угроза с его стороны. В этот раз Лукашенко настаивает, что ядерное оружие размещается в Беларуси по его просьбе. Но учитывая отношения между Беларусью и Россией, а также между самим Лукашенко и Путиным, трудно воспринимать эти слова всерьез», - отметила она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

И пояснила, что с польской точки зрения нынешняя Республика Беларусь не является полностью независимым государством, как и сам Александр Лукашенко, поскольку все происходящее в стране находится под контролем Кремля. «Но, конечно, не следует полностью игнорировать запугивающие заявления (Лукашенко). Беларусь как бы поддерживает Россию в войне против Украины, и подобные заявления можно рассматривать как сигнал Западу со стороны России перед саммитом НАТО в Вильнюсе. И здесь, конечно, возникает вопрос, как поведет себя Россия, когда Украина начнет проявлять военную инициативу», - считает Агнешка Каневска.

По оценке собеседницы «Голоса Америки», угроза странам Запада, в том числе - Польше со стороны России, конечно, существует. Поэтому необходимо внимательно наблюдать, проводить разведывательную деятельность и быть готовыми к недружественным шагам противоположной стороны.

«Польский генерал Скржипчак (Waldemar Skrzypczak) сказал, что самый главный удар в это войне еще не нанесен. И цена за прорыв украинцами российских линий будет очень высокой».

Политолог также напомнила слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что контроль над ядерным оружием полностью остается в руках Москвы. Сейчас речь идет лишь о предоставлении нынешним руководством Беларуси территории своей страны для размещения российского тактического ядерного оружия, но к решению о его запуске Лукашенко не допущен, хотя наверняка он этого очень бы хотел, чтобы считаться лидером ядерной державы.

На просьбу прокомментировать слова депутата польского парламента Мирослава Чеха, Агнешка Каневскаа ответила: «...Конечно, может случиться так, что "Томагавки" действительно полетят, но ясно, что такой шаг не будет первым со стороны НАТО», - считает Агнешка Каневска.

По мнению политолога, нынешнее противостояние с одной стороны путинской России и лукашенковской Беларуси, а с другой - Украины и поддерживающего ее евроатлантического сообщества является самым серьезным геополитическим конфликтом с 1991 года. «И, конечно, не нужно забывать про позицию Китая, который неоднократно говорил, что он негативно относится к перспективам применения ядерного оружия в войне в Украине. И мне не кажется, что Лукашенко просто-напросто решит нажать "красную кнопку". Я такой возможности почти не вижу, хотя ничего исключать нельзя», - подытоживает Агнешка Каневска.

Павел Латушко: «Запад совершил критические ошибки относительно роли Лукашенко в войне»

По словам заместителя руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, он располагает информацией о порядке использования тактического ядерного оружия, которое размещается на территории Беларуси. «Этот протокол, как минимум, предусматривает ситуацию, когда центр управления (российским) ядерным арсеналом будет не в состоянии принять решение об использовании ядерного оружия. И в этот момент право управления переходит в руки именно Лукашенко. Это однозначно можно утверждать, потому что в такой ситуации невозможно оставить без присмотра управление ядерным оружием», - пояснил он.

И продолжил, что это – самый вероятный вариант для Лукашенко стать реальным обладателем ядерного орудия. «Если мы говорим об иных ситуациях, убежден, что в этом секретном протоколе прописаны также и правила принятия решения об использовании оружия, например, в нынешней ситуации. Лукашенко никогда не согласился бы разместить ядерное оружие, не имея хоть малейшую долю влияния на возможное его использование. И то, что его роль в этом прописана, в этом я убежден и у меня нет ни малейшего сомнения на этот счет», - подчеркивает Павел Латушко.

По мнению оппозиционного белорусского политика, подтверждением того, что Лукашенко будет иметь право управления ядерным оружием, являются не только его громкие заявления о том, какие жертвы может повлечь приведение в действие всего одного ядерного заряда. «Конечно, это – слова человека с больной психикой, но все равно это достаточно опасная риторика. Но подтверждением этого является, например, и то, что самолеты, которые модернизировала российская авиация, СУ-25 – часть военно-воздушных сил Беларуси, на них проходили обучение белорусские летчики. Ракеты "Искандер" – часть подразделения вооруженных сил Беларуси», - перечисляет Латушко.

Он также не исключает использование системы «двух ключей», при которой Лукашенко будет иметь возможность отменить приказ об использовании ядерных боезарядов. «Хотя, я, скорее, склонен утверждать, что подписанные российско-белорусские протоколы вряд ли предполагают возможность влияния на отмену решения, принимаемого в Москве», - добавляет собеседник «Голоса Америки». По мнению Павла Латушко, предположения о том, что российское ядерное оружие было “навязано” Александру Лукашенко, являются ошибочными.

Комментируя слова Лукашенко: «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси подчеркнул, что он очень хотел бы, чтобы это заявление было всего лишь блефом и выражением экспрессивных эмоций.

«Но, зная характер Лукашенко и его стиль правления Беларусью уже почти 30 лет, – он, к сожалению, человек, который произносит то, что думает. Поэтому он не исключает такого сценария. Мы же видим, как себя ведут два диктатора, видим, как вел себя Лукашенко в Беларуси все последние годы. Этот человек, к сожалению, способен на подобные действия, и мы должны признать, что Запад совершил критические ошибки относительно его роли в этой войне. И то, что Запад продолжает не обращать внимания на Лукашенко, только усугубляет эту ошибку и увеличивает угрозы региональной безопасности, в том числе – и в связи с размещением тактического ядерного оружия на территории Беларуси. И я убежден, что следующим его шагом будет то, что он станет настаивать на размещении стратегического ядерного оружия», - заключает Павел Латушко.

Юрий Федоров: Лукашенко выдает желаемое за действительное

Независимый военный аналитик, профессор Пражского университета Юрий Федоров считает, что слова Александра Лукашенко о том, что он «не просто просил», а «требовал» у Путина вернуть в Беларусь тактическое ядерное - свидетельствуют о том, что он явно паникует. «Дело в том, что контроль за использованием ядерного оружия, по крайней мере, настолько сегодня можно об этом уверенно говорить, будет принадлежать (или уже принадлежит) российским военным, которые в свою очередь подчиняются приказам Верховного главнокомандующего – Путина. Так что Лукашенко здесь просто изображает из себя страшного монстра, но на самом деле, никакой "ядерной кнопки" у него в руках нет», - пояснил Федоров в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Лукашенко может вдруг приказать своим военным или спецназу захватить это ядерное оружие или коды для его использования, но до тех пор, пока Россия располагает на территории Беларуси военной силой, Кремль не позволят Лукашенко этого сделать, считает политолог.

По словам Юрия Федорова, паническому состоянию Лукашенко есть два объяснения. «Во-первых, это - паранойя. Понятно, что со стороны Польши и НАТО никакого вторжения в Беларусь быть не может. При этом в Украине сформированы и расширяются военные подразделения. Сейчас есть минимум два полка, один из которых – Полк Калиновского. Они сформированы из граждан Беларуси, которые готовы идти вперед и освобождать свою страну от преступного режима. И я думаю, что он боится именно этого», - поясняет эксперт.

А второе объяснение, по его мнению, кроется в несколько туманных заявления людей, близких к польским официальным лицам, что если в Беларуси начнется антилукашенковское восстание, то Польша не должна оставаться в стороне. И в любом случае, намек на то, что польские добровольцы могут участвовать в народной войне беларусов против Лукашенко, был весьма прозрачен.

Комментируя реплику Мирослава Чеха, Юрий Федоров подчеркнул, что она достаточно весома потому, что ее автор - член парламента европейского государства-члена НАТО. Возможно, он что-то знает, возможно — это его личное представление. «Другой вопрос, что действительно, как я понимаю, Путина со стороны Запада предупредили. Видимо, это было сделано американцами на встрече Бернса и Нарышкина и других контактов, которые были между Салливаном с Патрушевым и Ушаковым. А такие контакты на протяжении войны были, хотя о них широко не распространялись. И, вероятно, было прямо сказано, что в случае применении Россией ядерного оружия, будет нанесен удар, который может уничтожить и Путина лично. О Лукашенко тогда, возможно, не говорили», - допускает эксперт.

И обращает внимание, что пока в России существует хоть какой-то контроль над вооруженными силами, Россия не позволит Лукашенко играть с ядерным оружием. «Он просто выдает желаемое за действительное, когда распространяется о ядерной войне, о том, что у него может быть шанс на применение этого оружия. Это исключено! Я думаю, что у него нет даже возможности предотвратить запуск с его территории. Никто толком не знает, есть ли там схемы "двойного ключа". Мы не знаем, о чем договорились Путин и Лукашенко, но уж сам по себе запустить ракеты с ядерными боеголовками он не может», - убежден Юрий Федоров.

Голос Америки