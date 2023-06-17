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Новости2023.06.17 11:10

Из Петербургского университета отчислили студентов, высказавшихся против войны

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.17 11:10
Коридор Санкт-Петербургского государственного университета
Коридор Санкт-Петербургского государственного университета / Wikipedia

Нескольких студентов исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета отчислили из вуза из-за антивоенных высказываний. Об этом Север.Реалии сообщил один из них

Точное количество отчисленных студентов неизвестно. Издание "Бумага" со ссылкой на источники сообщает об отчислении семерых студентов исторического факультета. Приказы об этом они получили электронным письмом.

Ещё троих вызвали на "встречу" с проректором по воспитательной работе.

Ранее этическая комиссия признала 10 студентов виновными в нарушении Кодекса университета. По мнению членов комиссии, высказывания студентов исторического факультета против войны в Украине "несовместимы со статусом студентов СПбГУ".

По данным источника Север.Реалии, студенты будут оспаривать решения об отчислении.

2 июня из СПбГУ из-за антивоенных высказываний был уволен преподаватель Михаил Белоусов. Он при обсуждении гибели студента Федора Соломонова на война написал в чате, что "прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно". Переписка была опубликована в провластных телеграм-каналах. Руководство вуза посчитало действия преподавателя "аморальными" и лишило его должности.

На Белоусова составили протокол по статье о дискредитации армии. После его увольнения дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Студенты исторического факультета СПбГУ после скандала с увольнением Белоусова сообщали, что им поступают угрозы из-за высказываний против войны.

С начала военного вторжения России в Украину многие преподаватели российских школ и вузов сталкиваются с репрессиями и увольнениями за выражение антивоенной позиции, в том числе в своих частных блогах в соцсетях. Студентам, выступающим против войны, также грозят дисциплинарными мерами вплоть до отчисления.

Радио Свобода

# В мире# Россия# Война в Украине
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