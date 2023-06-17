В Финляндии сформирована коалиция, самая правая за десятилетия

В Финляндии после 74 дней переговоров сформирована новая правительственная коалиция во главе с премьер-министром Петтери Орпо. Журналисты отмечают, что новое правительство станет самым правым в стране со времён Второй мировой войны.

Кроме Национальной коалиционной партии, главой которой является Орпо, в правительство войдут правые популисты из партии "Истинные финны", Шведская народная партия и христианские демократы. Представителей левых партий в правительстве не будет.

Предыдущая глава правительства ­социал-демократ Санна Марин подала в отставку в апреле. СМИ напоминают, что Марин была популярна на фоне борьбы с пандемией коронавируса и поддержке Киева после нападения на Украину России. При этом Социал-демократическая партия всё равно проиграла выборы.

Одной из главных задач нового правительства, по всей вероятности, станет сокращение госдолга – с учётом того, что недавнее вступление Финляндии в НАТО на фоне войны России против Украины потребует увеличения расходов на оборону.

В конце марта госдолг Финляндии составлял около 146 миллиардов евро, это около 55% ВВП. В конце 2019 года, когда к власти пришло левоцентристское правительство Марин, этот показатель был составлял примерно 106 миллиардов евро.

Радио Свобода