"За 30 лет - никакого прогресса": почему жители Висагинаса начали усиленно изучать литовский язык?

В классе семь студентов. Они давно окончили школу, имеют высшее образование и сами работают с детьми. Предмет, который они изучают, - литовский язык, на котором в Висагинасе до сих пор говорят не все. Жители Висагинаса, севшие за парту, не скрывают, что отстают, возможно, на целых три десятилетия, и это ощущение особенно укрепилось в последние годы.

"Я работаю и живу в Литве. Мы живем в Литве, поэтому должны знать литовский язык", - объясняет Нина Бачене, преподаватель фортепиано из Висагинаса, почему она ходит на уроки литовского языка.

Она, как и остальные ее одноклассники, работает в Висагинской академии творчества и искусств, обучая детей. Здесь же во второй половине дня проходят уроки литовского языка.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Я могу ответить по-литовски"

Нина уверенно отвечает на вопросы на литовском языке. Но не все ее коллеги могут этим похвастаться.

Когда Н. Бачене приехала в Литву в 1980-х годах, почти все в городе говорили по-русски. Работая в школе в Швенчёнисе, где дети говорили по-литовски, она ясно понимала, что должна выучить государственный язык.

Люди, которых она встречала на своем пути, такие как композитор Леонас Повилайтис, вдохновляли ее на достижение своей цели. Н. Бачене убеждена, что успешное изучение литовского языка, особенно для детей, может быть достигнуто путем включения языка в уроки искусства.

"Я очень рада, что вы спрашиваете меня по-литовски и я могу вам ответить по-литовски", - улыбается Нина.

По ее словам, она никогда не чувствовала конфронтации со стороны литовцев, как потому, что она белоруска, так и потому, что в прошлом не говорила по-литовски.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Такого никогда не было, все всегда были дружелюбны. В конце концов, люди понимают, что я белоруска, никаких проблем", - говорит она.

За 30 лет - никакого прогресса

Директор мероприятий Клавдия признает, что не очень хорошо говорит по-литовски. Тридцать лет назад жительница Висагинаса сдала экзамен по литовскому языку на вторую категорию, но "с тех пор не добилась никакого прогресса".

"И сейчас я учусь, чтобы совершенствоваться. Мне очень нужен литовский язык, и он мне очень нравится. Прошло тридцать лет с тех пор, как я научилась говорить по-литовски. Я пишу на литовском, перевожу, но говорить сложнее. Проблема в том, что мне не с кем говорить по-литовски, разве что на работе. На работе я прошу всех говорить со мной только по-литовски", - сказала Клавдия.

Она также родом из Беларуси. Женщина говорит, что может говорить на украинском и немного на немецком.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Но я очень стараюсь говорить и на литовском. Мне даже жаль и стыдно, что я не могу говорить по-литовски так хорошо, как хотелось бы. Я стараюсь преодолеть этот барьер всеми способами. Я каждый год хожу на курсы. Я очень благодарна, когда литовцы говорят со мной по-литовски и не спешат говорить со мной по-русски ", - поделилась своими проблемами Клавдия из Висагинаса.

Цель - третья категория

Владимир не скрывает, что изучает литовский язык, чтобы получить третью языковую категорию. Но в повседневной жизни государственный язык ему не нужен.

"Двадцать лет назад учителям нужна была только вторая категория, но потом они решили, что нужна и третья. Когда я приехал, я сразу начал учить литовский язык и сдал экзамен на первую категорию. Через полгода я получил вторую категорию. Если бы мне тогда сказали, что нужна третья, я бы продолжил обучение и получил и ее", - поделился своей историей Владимир, руководитель лаборатории моделирования судов.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Мне очень нравится литовский язык, поэтому я его изучаю. Если я живу в Литве и ем литовский хлеб, значит я должна знать и литовский язык", - утверждает Татьяна.

По ее словам, в отличие от других, у нее есть возможность говорить на литовском языке не только на работе.

"У меня есть литовские друзья, и мы с ними говорим по-литовски. Иногда, конечно, у меня бывают комплексы, но я знаю, что мне нужно говорить. Нужно говорить по-литовски, когда идешь к врачу и в магазин", - говорит Татьяна, учительница рисования.

Дешевые курсы расхватываются мгновенно

В Висагинасе всегда есть спрос на обучение литовскому языку, говорит Бируте Стефанскене, методист Висагинской службы содействия образованию. Особенно она возрастает весной. С начала года служба заключила 165 договоров на курсы литовского языка.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Люди звонят и спрашивают о курсах. Кто эти люди? Некоторые из них - с атомной электростанции, где для работы с документами уже требуется более высокая категория владения языком. Некоторые недавно приехали в наш город. И большинство из них - украинцы. Последние обосновались в нашем городе, работают. Это учителя, врачи и работники автозаправочных станций. Для украинцев работа является стимулом для изучения литовского языка, они искренне учатся", - рассказала Б. Стефанскене.

Она рассказала, что, когда в начале широкомасштабной войны в Украине Висагинас принял первых украинцев, они сразу же бросились искать уроки литовского языка. В то время в службе было двадцать студентов, и ряды продолжали расти. Но все же большинство учеников - старожилы из Висагинаса.



Стефанскене подчеркивает, что стоимость курсов иногда вызывает проблемы у жителей Висагинаса. Программа из 90 академических часов стоит 135 евро. Однако, когда служба получает поддержку, стоимость курсов снижается, а у кабинетов преподавателей образуются длинные очереди.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ей вторит Элеонора Дуткевичене, руководитель службы.

"Жители Висагинаса с нетерпением ждут таких курсов. Мы даже не успеваем объявить о создании группы, как она заполняется. Мы уже обсуждали возможность сокращения числа учащихся, потому что когда их слишком много, страдает качество обучения. Но люди приходят, просят, чтобы мы их как-то приняли", - сказала Э. Дуткевичене.

По ее словам, в Висагинасе хотят учиться люди в возрасте от 23 до 80 лет. Во время карантина, например, Дуткевичене обучила 78-летнюю женщину, как присоединиться к уроку удаленно.

Некоторые приходят не за сертификатом

На занятия спешат и местные фармацевты, сотрудники сетей супермаркетов и специалисты атомных электростанций. Главный их аргумент - знание литовского языка необходимо им на работе.

"Кто-то работает в салоне красоты, кто-то претендует на должность в компании. Но есть и те, кто приходит не за сертификатом, а которые хотят свободно говорить на литовском, кто чувствует себя неловко от того, что не говорит на нем, не общается. Я знаю женщину, которая часто ездит к врачам в Вильнюс, а они не говорят по-русски, поэтому кому-то из персонала приходится переводить", - рассказала Э. Дуткевичене о причинах, побуждающих жителей Висагинаса наконец-то заговорить на государственном языке.

Жители Висагинаса начали усиленно изучать государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

Приходят учиться и молодые висагинцы, вернувшиеся из-за рубежа - за границей они не говорили на литовском языке или же забыли, как на нем говорить.

Учителя: "Нужно только желание"

Учителя неохотно принимают жалобы местных жителей на то, что даже если они выучили литовский язык, в Висагинасе им не с кем поговорить.

"Все, что нужно, - это желание. У нас был очень хороший пример. Три года назад из Беларуси приехала молодая учительница, она работает в прогимназии, ни слова не знала по-литовски. А сейчас она прекрасно говорит. Она может говорить с кем угодно о чем угодно на литовском языке. У нас была еще одна женщина, она работает в муниципальном хозяйстве, она прошла все возможные курсы. При встрече она говорит только по-литовски. Так что многое зависит от отношения человека", - сказала Б. Стефанскене.

В Висагинасе проживает большое количество русскоязычного населения, и не всем из них удалось выучить государственный язык / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Иногда люди сами игнорируют литовскую языковую среду, а ведь в магазине, в муниципальных учреждениях, с врачом можно говорить по-литовски", - добавила Б. Стефанскисене.