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Новости2023.06.14 10:35

Партизаны Лукашенко. Зачем Беларуси народное ополчение?

DW
Deutsche Welle 2023.06.14 10:35
А. Лукашенко
А. Лукашенко / Фото AP

Белорусские власти создают народное ополчение. Его численность может составить 150 тыс. человек. Каждого начальника отряда будет согласовывать КГБ. Для чего нужна эта новая структура?   

Белорусские депутаты приняли в первом чтении закон о народном ополчении. Это новая структура, которая одновременно будет подчиняться местным властям, военным и милиции. В отряды попадут те, кто не подпадает под мобилизацию. DW выяснила у юристов, чем будут заниматься отряды народного ополчения и будут ли отправлять ополченцев на борьбу с оппозиционерами.

Добровольцам выдадут оружие

В Беларуси выстроена следующая система обороны государства. В ее основе - вооруженные силы; борьба с преступностью и охрана общественного порядка - за милицией и внутренними войсками, а охрана инфраструктуры в условиях военного времени - задача для территориальных войск. Народное ополчение - это новая структура в системе обороны.

Как пояснял министр обороны РБ Виктор Хренин, создаются дополнительные условия для поддержания порядка во время военного положения на территориях, куда не дойдет армия и милиция - это деревни и небольшие города. Закон о народном ополчении позволит задействовать граждан, которые не подпадают под мобилизацию - например, пожилые люди или женщины. Не дожидаясь принятия закона, в некоторых районах уже набирают добровольцев - судя по фото, это мужчины, старше 60 лет, и как пишет местная пресса, с опытом службы в советской армии.

Минск
Минск / Reuters/Scanpix nuotr.

"Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Руководить ополчением будет местная власть совета совместно с представителями МВД - прежде всего, это участковые", - объяснял Виктор Хренин.

Создавать отряды ополчения будут местные органы власти и Советы обороны, куда войдут сотрудники военкоматов, милиции, КГБ и МЧС. Кандидатуру каждого начальника и заместителя отряда будут согласовывать с местным КГБ. Количество отрядов и их численность будет зависеть от того, сколько набралось добровольцев и какие задачи надо выполнять. По расчетам силовиков, численность ополчения может составить до 150 тысяч человек.

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.helpуточняют, что согласно законопроекту, ополчение создается на время военного положения, с его отменой отряды расформировываются. Добровольцы отличаются от дружинников, к помощи которых еще с советских времен обращается милиция. Дружинникам не выдают оружия, в отличие от народного ополчения, они действуют постоянно и их могут привлекать к охране общественного порядка. Так, дружинников брали на рейды по поиску протестной символики в 2020 году.

У Лукашенко на ополчение большие планы

В отличие от службы в армии, вступление в народное ополчение добровольное - тех, кто откажется присоединиться, наказывать не должны. Комиссия будет изучать личные качества и состояние здоровья кандидатов. Не возьмут в ополчение людей, которые находятся под стражей или на домашнем аресте, а также осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или на "химии". После принятия закона правительство может разработать более подробный механизм отсева добровольцев в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото AP

"Можно представить, что ряд начальников, наиболее рьяно выполняющих указания сверху, будут заставлять людей идти в "добровольцы", но очевидного механизма по превращению этих добровольных отрядов в принудительные на данный момент в проекте закона нет", - замечают юристы legalhub.help.

Жить ополченцы будут не в казармах, а у себя дома. Они могут продолжать ходить на работу, а когда нужно будет выполнять боевые задачи, наниматель должен отпустить сотрудника, сохранив за ним и рабочее место и зарплату.

У Александра Лукашенко на ополчение большие планы - он заявлял, что в случае войны такие отряды могут уйти в партизаны. При этом каждое свое действие добровольцы обязаны согласовывать с местными властями и силовиками. Власти заявляют, что бесконтрольной раздачи оружия не будет - автоматы и боеприпасы до выдачи будут храниться на специальных складах.

Согласно законопроекту, добровольцы должны защищать территорию, людей и инфраструктуру от противоправных посягательств, собирать и передавать силовикам информацию о действиях противника и выявлении коллаборантов, оказывать первую помощь пострадавшим, участвовать в спасательных операциях и ликвидации последствий боев.

Минск
Минск / Unsplash nuotr.

А как будут наказывать провинившихся добровольцев?

Для силовиков существуют отдельные нормы привлечения к административной и уголовной ответственности. А что будет с добровольцами, которые нарушат закон? Как поясняют юристы legalhub.help, в проекте закона указано, что ответственность за нарушения законодательства о народном ополчении будет наступать в соответствии с законодательными актами. "В последующем будут приняты изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для добровольцев народного ополчения", - говорят эксперты.

Государство, согласно документу, предоставляет ополченцу те же гарантнии, что и мобилизованным, в том числе при попадании в плен (за исключением добровольной сдачи), в заложники, при интернировании.

Deutsche Welle

А. Лукашенко
Минск
Александр Лукашенко
Минск
# Беларусь# В мире
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