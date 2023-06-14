Партизаны Лукашенко. Зачем Беларуси народное ополчение?

Белорусские власти создают народное ополчение. Его численность может составить 150 тыс. человек. Каждого начальника отряда будет согласовывать КГБ. Для чего нужна эта новая структура?

Белорусские депутаты приняли в первом чтении закон о народном ополчении. Это новая структура, которая одновременно будет подчиняться местным властям, военным и милиции. В отряды попадут те, кто не подпадает под мобилизацию. DW выяснила у юристов, чем будут заниматься отряды народного ополчения и будут ли отправлять ополченцев на борьбу с оппозиционерами.

Добровольцам выдадут оружие

В Беларуси выстроена следующая система обороны государства. В ее основе - вооруженные силы; борьба с преступностью и охрана общественного порядка - за милицией и внутренними войсками, а охрана инфраструктуры в условиях военного времени - задача для территориальных войск. Народное ополчение - это новая структура в системе обороны.

Как пояснял министр обороны РБ Виктор Хренин, создаются дополнительные условия для поддержания порядка во время военного положения на территориях, куда не дойдет армия и милиция - это деревни и небольшие города. Закон о народном ополчении позволит задействовать граждан, которые не подпадают под мобилизацию - например, пожилые люди или женщины. Не дожидаясь принятия закона, в некоторых районах уже набирают добровольцев - судя по фото, это мужчины, старше 60 лет, и как пишет местная пресса, с опытом службы в советской армии.

Минск / Reuters/Scanpix nuotr.

"Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Руководить ополчением будет местная власть совета совместно с представителями МВД - прежде всего, это участковые", - объяснял Виктор Хренин.

Создавать отряды ополчения будут местные органы власти и Советы обороны, куда войдут сотрудники военкоматов, милиции, КГБ и МЧС. Кандидатуру каждого начальника и заместителя отряда будут согласовывать с местным КГБ. Количество отрядов и их численность будет зависеть от того, сколько набралось добровольцев и какие задачи надо выполнять. По расчетам силовиков, численность ополчения может составить до 150 тысяч человек.

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.helpуточняют, что согласно законопроекту, ополчение создается на время военного положения, с его отменой отряды расформировываются. Добровольцы отличаются от дружинников, к помощи которых еще с советских времен обращается милиция. Дружинникам не выдают оружия, в отличие от народного ополчения, они действуют постоянно и их могут привлекать к охране общественного порядка. Так, дружинников брали на рейды по поиску протестной символики в 2020 году.

У Лукашенко на ополчение большие планы

В отличие от службы в армии, вступление в народное ополчение добровольное - тех, кто откажется присоединиться, наказывать не должны. Комиссия будет изучать личные качества и состояние здоровья кандидатов. Не возьмут в ополчение людей, которые находятся под стражей или на домашнем аресте, а также осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или на "химии". После принятия закона правительство может разработать более подробный механизм отсева добровольцев в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Александр Лукашенко / Фото AP

"Можно представить, что ряд начальников, наиболее рьяно выполняющих указания сверху, будут заставлять людей идти в "добровольцы", но очевидного механизма по превращению этих добровольных отрядов в принудительные на данный момент в проекте закона нет", - замечают юристы legalhub.help.

Жить ополченцы будут не в казармах, а у себя дома. Они могут продолжать ходить на работу, а когда нужно будет выполнять боевые задачи, наниматель должен отпустить сотрудника, сохранив за ним и рабочее место и зарплату.

У Александра Лукашенко на ополчение большие планы - он заявлял, что в случае войны такие отряды могут уйти в партизаны. При этом каждое свое действие добровольцы обязаны согласовывать с местными властями и силовиками. Власти заявляют, что бесконтрольной раздачи оружия не будет - автоматы и боеприпасы до выдачи будут храниться на специальных складах.

Согласно законопроекту, добровольцы должны защищать территорию, людей и инфраструктуру от противоправных посягательств, собирать и передавать силовикам информацию о действиях противника и выявлении коллаборантов, оказывать первую помощь пострадавшим, участвовать в спасательных операциях и ликвидации последствий боев.

Минск / Unsplash nuotr.

А как будут наказывать провинившихся добровольцев?

Для силовиков существуют отдельные нормы привлечения к административной и уголовной ответственности. А что будет с добровольцами, которые нарушат закон? Как поясняют юристы legalhub.help, в проекте закона указано, что ответственность за нарушения законодательства о народном ополчении будет наступать в соответствии с законодательными актами. "В последующем будут приняты изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для добровольцев народного ополчения", - говорят эксперты.

Государство, согласно документу, предоставляет ополченцу те же гарантнии, что и мобилизованным, в том числе при попадании в плен (за исключением добровольной сдачи), в заложники, при интернировании.

Deutsche Welle