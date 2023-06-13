Премьер Литвы в Палестине: война РФ в Украине – опасность для Ближнего Востока и мира

Война России против Украины потрясла архитектуру глобальной безопасности, ее последствия угрожают не только Европе, но и Ближнему Востоку и миру, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, которая встретилась со своим палестинским коллегой Мохаммадом Штайе во вторник.

По сообщению правительственной канцелярии, на встрече премьер-министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и мире, двусторонние отношения и возможности более широкого экономического сотрудничества между Литвой и Палестиной.

Также обсуждалось влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность, экономику и продовольственную безопасность. Состоялся обмен опытом Литвы в области цифровизации, финансовых технологий, сортировки мусора и внедрения системы залогов, обсуждались перспективы делового партнерства и программы студенческих обменов.

«Мы рады совместным проектам, которые не ограничиваются продвижением связей в традиционных отраслях экономики, но и помогают реализовать потенциал цифровизации и ИТ-сектора. Однако создание процветания в любой форме невозможно без безопасности и мира», - цитируется в сообщении слова Шимоните.

Согласно сообщению, Шимоните и Штайе обсудили ближневосточный мирный процесс и решение о создании двух государств как «единственный способ достижения прочного мира между Израилем и Палестиной».