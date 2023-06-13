О чем говорили Шольц, Макрон и Дуда перед саммитом НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал Путина прекратить войну в Украине. Шольца вместе с президентом Польши Анджеем Дудой 12 июня принимал в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.

На переговоры в Париже тройку лидеров собрало сразу несколько причин: подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО, от которого Украина ожидает гарантий безопасности на своем пути в Альянс и конкретики касательно вступления, и помощь ей оружием здесь и сейчас, особенно на фоне контрнаступления, которое началось несколько дней назад. Это дословное заявление Эммануэля Макрона, по сути, подтверждает сообщения, которые циркулировали в последнее время в авторитетных западных СМИ. Таким образом, французский президент подтвердил: атака, старт которой не собирались объявлять в Киеве, продолжается. И будет разворачиваться, добавил он, в течение нескольких недель, если не месяцев.

Лидеры хотят, чтоб украинские войска в рамках этого контрнаступления были как можно более успешными. Время для поражения России, признания ее президентом своей ошибки, а затем вывода войск и начала серьезного диалога о справедливом мире наступило, считает канцлер. И Макрон надеется, что это контрнаступление позволит Киеву как можно выгоднее вести переговоры. А Европа, заверил он, позаботится, чтобы у Украины была надлежащая военная поддержка.

"Мы нарастили поставки вооружения, боеприпасов, бронетехники и транспортных средств материально-технического обеспечения и продолжим в ближайшие дни и недели. Мы всегда делали именно то, что говорили, каждый раз в очень сжатые сроки. Сейчас продолжаем доставку оборудования, а также поддерживаем техническое обслуживание нескольких уже поставленных единиц, которые могли быть повреждены", – сказал Эммануэль Макрон.

Чтобы войны не повторялись в будущем, подрывая безопасность на европейском континенте, лидеры Франции, Германии и Польши думали о том, как их предотвратить и одновременно удовлетворить запрос Украины на предоставление ей гарантий безопасности. Они должны быть надежными, конкретными и ощутимыми, говорил недавно президент Франции, который видит их где-то посредине между израильской моделью (этой стране США давно поставляют оружие без ограничений в использовании) и полноценным членством в НАТО. Конкретную модель союзники по Альянсу публично еще не представили. Именно поиск оптимального решения составляет сейчас предмет активных дискуссий между партнерами, в которых Украина видит потенциальных гарантов. В том, что гарантии нужны, немецкий канцлер, который осторожно относится к обещанию Украине графиков вступления в НАТО (Варшава же, наоборот, поддерживает ее быстрое вступление), не сомневается.

"Германия и Франция, как и наши союзники в США, всегда стремились к этой взаимной дискуссии. Мы продолжаем это делать очень интенсивно, и все будет готово, когда в результате переговоров будет получен общий результат. Но ясно одно: нечто схожее нам необходимо, и в очень конкретной форме", – сказал Олаф Шольц.

"Надеюсь, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе принесет хорошие новости для Киева, и будущее членства Украины в Альянсе будет четко видно. Это, как мне говорят в Украине, будет свет в конце тоннеля, который украинцы наконец-то хотят увидеть, когда речь идет о членстве в НАТО. Он появится благодаря решениям, которые мы одобрим в Вильнюсе", – подтвердил Анджей Дуда.

Страны Альянса видят в своих рядах Украину, говорил генсек НАТО. Но Украину больше не удовлетворяет перспектива открытых дверей. Только конкретная дорожная карта вступления – иначе Владимир Зеленский не видит смысла в своем визите в литовскую столицу. Источники Настоящего Времени в дипломатических кругах Альянса говорят, что сейчас разрабатывают совместную декларацию саммита.

Над вильнюсским решением и консолидацией союзников вокруг общего знаменателя Генсек НАТО интенсивно работает. Сейчас он находится с визитом в стране, которая является крупнейшим донором Альянса и одним из его самых влиятельных членов. Накануне Йенса Столтенберга должен был принять президент США, но встречу, где планировалось говорить о Вильнюсе и военной поддержке Украины, перенесли на 13 июня, потому что у Джо Байдена, как сообщают СМИ, разболелся зуб.

Журналисты, в частности, "Голоса Америки", узнали и о планах Вашингтона объявить 13 июня о новом пакете военной помощи Украине объемом до 325 миллионов долларов. По данным издания, туда войдут боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS, а также боевые машины пехоты Bradley и Stryker, которые могут заменить уже поврежденные или уничтоженные.



"Настоящее время"