Запущенные болезни, следы голода и психологические травмы: литовская медсестра рассказала о работе в Украине

Несколько недель назад медсестра Вайва Янкене, вернулась из медицинской миссии в Украине, где провела месяц. Хотя по дороге в одну из деревень рядом с их машиной разорвалась мина, а звуки обстрелов были ежедневным явлением, она уверяет, что просто не может оставаться в стороне от большого количества людей, нуждающихся в помощи в Украине.

В. Янкене уже 12 лет живет между Литвой и Норвегией, где работает внештатной медсестрой. До этого она 22 года прожила в Литве, работала в приемном отделении Шяуляйской больницы, затем пошла в армию и наблдала военную действительность в Афганистане.

Как только Россия начала широкомасштабную войну против Украины, Янкене не колебалась в своем решении.

"Когда я проснулась утром 24 февраля и узнала, что произошло, мне все стало ясно, я поняла, что должна туда поехать", - вспоминает медсестра.

На сегодняшний день она и ее коллеги - медсестра Оне Барткене и семейный врач-резидент Скирмантас Крункайтис - уже побывали в Черкассах и Буче.

("Blue/Yellow"), медсестры Оне Барткене, Вайва Янкене и семейный врач-резидент Скирмантас Крункайтис будут работать в Украине в течение одного месяца. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Команда спасала как мирных жителей, раненых и истекающих кровью во время российских атак, так и раненых солдат, привезенных с фронта. Там же они услышали ужасающие свидетельства людей, подвергшихся пыткам и издевательствам со стороны оккупантов.

На этот раз В. Янкене вместе с теми же коллегами в течение месяца ездила по линии организации "Blue/Yellow" в украинские села Дергачи, расположенные всего в нескольких километрах от границы с Россией, где они провели полгода под российской оккупацией.

"Нашей целью было посетить тех людей, у которых нет доступа к помощи. Мы хотели поехать в те отдаленные села, где амбулатории разбомблены или аптеки не работают, даже транспорт не ходит", - говорит медсестра.

Как отмечает В. Янкене, местные жители продолжают переживать состояние войны, живут среди постоянных обстрелов, воя сирен и падающих ракет. Добраться до них можно только по заминированным дорогам, окруженным минными полями.

"Нельзя сделать и шагу в сторону, потому что повсюду мины. Однажды на дороге просто взорвалась мина, но, слава Богу, все закончилось благополучно. Ударная волна просто понесла нас вперед", - говорит она.

Работа в бывших камерах заключения

Украинская больница / AP nuotr.

Литовским медикам приходилось работать в самых разных условиях, в основном во временных административных зданиях, но, как отмечает медсестра, им также приходилось работать на улице под деревом, с импровизированной кроватью, столом и стульями для пациентов, ожидающих своей очереди. Иногда они устраивали и принимали пациентов в домах украинцев.

"Мы работали без электричества, без воды, с домашними животными. Например, в одном доме, где мы принимали пациентов, кошка не хотела уступать свою территорию. Бывали случаи, когда пациента нужно было уложить для осмотра, а кошка не уходила. И у пациентов не было никаких вопросов или проблем, ложились рядом с кошкой. Мы также работали в здании, где во время оккупации были камеры для задержанных. Даже в дверях были вырезаны окна, и там пытали людей. Самое главное для нас было иметь место, где можно сесть, поставить оборудование, провести анализы, записать назначения пациента, выслушать человека. Мы не ставили никаких условий", - говорит В. Янкене.

Часть оборудования и медикаментов команда привезла из Литвы. Часть медикаментов и гуманитарной помощи купил благотворительный фонд в Украине. Медики также привезли электрокардиограф, аппарат для определения С-реактивного белка (CRB) и аппарат для анализа мочи.

Вайва Янкене / D. Umbraso / LRT nuotr.

"Например, тест на CRB позволил определить, нужны ли антибиотики или есть ли воспалительный процесс в организме. Мы делали анализы мочи, проверяли уровень глюкозы в крови, могли делать людям электрокардиограммы", - объясняет В. Янкене.

Запущенные болезни и психологические раны

Медсестра отмечает, что люди, проведшие полгода в оккупации, часто до сих пор не имеющие доступа к лекарствам и врачу, живут с запущенными и постоянными болезнями - медикам приходилось наблюдать случаи диабета, который долгое время не лечился, а также последствия инсультов и инфарктов, некоторые люди голодали, многие пациенты также прошли через пытки и боль.

Помимо всего прочего, медики увидели сложное психологическое состояние людей в районах, которые они посещали. Почти все сообщали, что испытывают чувство тревоги, видят кошмары и страдают бессонницей. Эти недуги - прямое следствие войны, подчеркнула медсестра.

"Например, одна пациентка рассказала мне, как в их дом влетела ракета и разорвала ее мужа на куски у нее на глазах. Как после этого жить, особенно без какого-либо лечения и помощи? Они могут получить только психологическую помощь от тех, кто прошел через то же самое", - рассказывает Янкене о ситуации.

Как объясняет медсестра, целью команды было оценить состояние пациента и его жалобы, разработать план лечения и обеспечить человека необходимыми лекарствами как минимум на несколько месяцев. Самой большой наградой, по ее словам, были улыбки пациентов, когда они снова приходили навестить их и слышали, что им стало лучше.

Украинская больница / AP nuotr.

Янкене и ее команда работали шесть дней в неделю, принимая около 30 пациентов в день. Однако, как она отмечает, эти цифры волновали их меньше всего.

Медсестра, которая близко видела повседневную жизнь в приграничных украинских городах, называет ситуацию трагической. Трудно представить, как люди будут жить дальше.

"Они сталкиваются не только с обстрелами, всевозможными финансовыми проблемами, но и с угрозой огромных социальных проблем и последствий", - говорит Янкене.

По ее словам, все, кто хотел и мог покинуть посещенные ими города, уже уехали. Остались только те, кто не может или не хочет уезжать. Последние твердо намерены не покидать свои дома, что бы ни случилось.

«Они готовы умереть в этом доме. Одна пациентка построила дом своими руками и жила там со своей дочерью. В дом попала ракета, остался подвал, и они обе живут там сейчас. Женщина еще в крепком физическом состоянии, она независима, она, конечно, могла бы уехать, но не собирается этого делать. Как она говорит: "Война все равно закончится, и я верну дом к жизни", - говорит медсестра.

Вайва Янкене / D. Umbraso / LRT nuotr.

Минные поля трудно сосчитать

Сама Янкене и ее команда останавливались в Харькове. Там она увидела пустынный город, хотя кафе, магазины и различные учреждения открыты. За месяц, говорит она, не было ни одной ночи, когда она могла бы поспать. Как и всех в Харькове, ее будили сирены, взрывы, и не раз ей приходилось бежать в укрытие в подвал.

Однако В. Янкене уверяет, что их команда, как и местные жители, адаптировалась к условиям. Они старались не впускать в себя страх, но одно событие особенно потрясло ее.

"Это было на первой неделе, может быть, на третий или четвертый день нашей миссии. Мы поехали в деревню под названием Хоптивка, где уже больше года нет электричества. Мы увидели электриков, которые чинили линии. Украинец, который сопровождал нас, сказал, что наконец-то наступит день, когда у людей снова будет электричество. На следующий день мы узнали, что несколько человек наступили на мину: один погиб, а трое получили серьезные ранения. Когда мы услышали эту новость, мы ехали дальше молча", - сетует она.

Трудно сосчитать количество таких территорий в Украине с оборванными и заминированными линиями электропередач и невозделанными минами полями, говорит В. Янкене. А также села и города, которые когда-то были полны жизни, но превратились в руины разбитых жизней.

Работа литовских врачей в Украине / Santaros klinikų nuotr.

Эта миссия не будет последней

Однако, побывав в разных уголках Украины, она уверяет, что украинцы не теряют решимости. По словам медсестры, в каждом украинском селе люди информированы о помощи Литвы.

"Мы не встречали людей, которые бы не знали, что такое Литва и что она делает для Украины. Мы много слышали, что мы маленькая страна, но мы много делаем. И от деревенской бабушки, и от официальных лиц - мэра Харькова, мэра города Дергачи. Это очень приятно", - говорит В. Янкене.

Она надеется, что эта миссия будет не последней. Она хотела бы вернуться в Украину с той же командой осенью.