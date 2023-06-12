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Новости2023.06.12 16:06

Туризм в июле: в хороших гостиницах Вильнюса не осталось мест, некоторые подорожали в 5 раз

ГС
Габриэле Сагайтите, LRT.lt 2023.06.12 16:06
Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Те, кто хочет остановиться в хороших отелях Вильнюса во время саммита НАТО, не смогут этого сделать - все номера зарезервированы, предположительно, для лидеров других стран. Однако менеджеры немногих оставшихся роскошных апартаментов или гостиниц повысили цены в 5 раз. 

Ожидается несколько тысяч человек

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля и, как ожидается, соберет 40-50 иностранных делегаций и около 2 000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие около 5 000 человек, которые будут сопровождать делегации. Различные предприятия, учреждения и организации уже ведут подготовку, особенно гостиницы.

Как отмечает Booking.com, большинство роскошных отелей Вильнюса забронированы на дни саммита НАТО.

Например, „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“, „Grand Hotel Kempinski“, „Hotel Pacai“, „Courtyard by Marriott“, „Relais & Châteaux Stikliai Hotel“, „NARUTIS hotel“, „Radisson Collection Astorija Hotel“ и другие роскошные отели Вильнюса не будут доступны 11 и 12 июля.

Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Однако в Вильнюсе еще осталось несколько мест в 4-звездочных отелях. Одно из них - отель Loop Hotel Vilnius, расположенный рядом с Вильнюсским аэропортом. Однако стоимость проживания на время саммита тут в 5 раз выше, чем обычно, - 500 евро вместо 100 евро.

Отель Best Western Vilnius также все еще доступен для бронирования, но цена составит €240 вместо обычных €90.

Некоторые владельцы более роскошных частных апартаментов также решили поднять свои цены. В объявлениях указана стоимость аренды €100 за квартиру до 11-12 июля и €500 на даты саммита.

Другие квартиры предлагают по удвоенной цене от €161 до €331 в период с 11 по 12 июля.

Однако, похоже, что цены в чуть более простых гостиницах Вильнюса остались неизменными.

Например, в трехзвездочном отеле в центре Вильнюса одна ночь на двоих может стоить около 60 евро. Завтрак обойдется еще в 10 евро. Чуть более роскошный отель на двоих 11-12 июля также будет стоить около €200.

Более дешевый вариант - ночь в гостевом доме в самом центре города (одна кровать в общем 6-местном номере) может стоить €30.

Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Цены на апартаменты с балконом, кухней и ванной комнатой составляют от €200 до €250.

Ожидание положительной реакции после мероприятия

На вопрос о ценах и доступности гостиниц в столице во время саммита НАТО директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите сказала LRT.lt, что ассоциация не собирает и не комментирует такую информацию.

Ключевым вопросом на данный момент, по ее словам, является логистика мероприятия.

"Попасть в район Старого города на несколько дней будет практически невозможно, поэтому гостиницы должны подготовиться к этому уже сейчас, обеспечить продукты, постельные принадлежности, подумать об этом", - говорит директор.

Однако Э. Лижайтите согласна с тем, что саммит НАТО в Вильнюсе станет отличной рекламой для Литвы.

"У Литвы не было такого важного события на высоком уровне со времен независимости. В нем участвует весь бизнес и общественность. Речь идет об известности и престиже. Мы надеемся, что за этим событием последует хороший отклик и что Литва будет восприниматься как безопасная страна. Все, что происходит после 2022 года, имеет очень негативный аспект для литовского туризма, мы теряем много туристов", - прокомментировала Э. Лижайтите.

Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Различные ограничения

LRT.lt напоминает, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будет действовать ряд ограничений.

Во время саммита НАТО нельзя будет прилететь или улететь из Вильнюса - все полеты в эти дни будут запрещены. По оценкам аэропорта, это затронет около 100 рейсов.

В Старом городе столицы также планируется изменить движение транспорта, что может вызвать некоторые неудобства для горожан.

Даже запланированные услуги больниц будут сокращены во время саммита НАТО, чтобы обеспечить медицинское обслуживание приезжающих делегаций.

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания также готовятся к приему гостей во время саммита НАТО.

В связи с предстоящими ограничениями движения муниципалитет просит предприятия, связанные с туризмом и общественным питанием, заранее запастись продуктами и советует им не организовывать мероприятия и вечеринки. Однако, если мероприятия все же будут организованы, их просят планировать с запасом времени и без транспортных средств.

Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото)
Гостинница (ассоциативное фото)
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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