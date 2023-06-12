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Новости2023.06.12 18:32

Опрос: 76% жителей Литвы считают, что положение в стране ухудшается

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BNS, LRT.lt 2023.06.12 18:32
Стресс
Стресс / Pexels nuotr.

Только каждый пятый житель Литвы считает, что дела в стране идут к лучшему, свидетельствуют данные последнего исследования опроса компании Baltijos tyrimai, опубликованного ЛРТ.

Опрос, проведенный в мае, показал, что 22% настроены оптимистично, между тем 76% отмечают ухудшение ситуации.

По сравнению с апрельским опросом доля тех, кто положительно оценивает ситуацию в стране, осталась прежней, но увеличилось число тех, кто считает, что ситуация ухудшается (в апреле таких было 68%).

Опрос, опубликованный ЛРТ, также показал, что население Литвы больше всего доверяет армии и полиции: 76% опрошенных доверяют армии, 71% - полиции, церковь на третьем месте с 66%.

Институту президента доверяют 66% опрошенных, Фонду социального страхования Sodra - 65%, муниципалитетам - 58%, национальным СМИ - 50%. Одновременно население больше всего не доверяло судам - ​​49%, правительству - 66% и Сейму - 76%в.

Репрезентативный опрос населения с 12 по 29 мая, по заказу ЛРТ, провела компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimi. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1009 жителей Литвы, погрешность результатов опроса не превышает 3,1%.

# Литва
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