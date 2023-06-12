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Новости2023.06.12 08:39

Пакистан впервые получил нефть из РФ

DW
Deutsche Welle 2023.06.12 08:39
Российская нефть
Российская нефть / Shutterstock.com

Пакистан купил российскую нефть по скидке, выгрузка сырья начнется 12 июня.

Первая партия сырой нефти из России прибыла в Пакистан, сообщил премьер-министр страны Шехбаз Шариф. По его словам, сырье было приобретено со скидкой, а разгрузка контейнеров начнется в понедельник, 12 июня.

Россия поставила нефть Пакистану впервые. Как сообщал в мае министр энергетики Хуррам Дастгир Хан, пакистанские власти оплатили покупку в долларах. Ранее телеканал Express News писал, что скидка могла составить до 18 долларов за баррель. В конце 2022 года пакистанская газета The News утверждала, что Исламабад запросил у Москвы скидку в 30-40%, однако тогда переговоры успехом не увенчались.

Санкции против российской нефти

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами "Большой семерки" (G7), и Австралией из-за войны России против Украины. В этот же день начало действовать эмбарго Евросоюза на поставляемую морем нефть из РФ, а также вступило в силу ограничение цен на российские нефтепродукты - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

DW

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