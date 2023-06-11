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В Якутске с памятника ссыльным полякам исчезли таблички с именами

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.11 15:26
Якутск
Якутск / Wikipedia

В Якутске с монумента Памяти поляков, жертв ссылок XVIII-XIX веков и массовых репрессий XX века, а также выдающихся исследователей Якутского края пропали таблички с именами

Как сообщает телеграм-канал SD Новости Якутии, пропажу обнаружил глава якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. Он написал, что ещё весной монумент оградили забором, но надписи тогда были целы. Сейчас их не осталось ни на одном из пяти камней.

Официальных комментариев о причине демонтажа нет. "Департамент по охране памятников истории и культуры не в курсе, так как этот памятник не является объектом культурного наследия", — сообщил Васильев.

Монумент, увековечивающий память сотен ссыльных поляков, умерших в 1941-1947 годах, был установлен в Якутске в 2002 году. На мемориальных плитах нанесены имена поляков, которые внесли вклад в освоение Якутии — Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского, Александра Чекановского. В апреле этого года памятник огородили забором. Местные жители опасаются, что камни могут снести.

Радио Свобода

# В мире# Россия# Польша# памятник
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