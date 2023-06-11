Железнодорожники: Беларусь вывезла в РФ 130 тыс. тонн боеприпасов за год

Сообщество железнодорожников Беларуси, объединяющее противников Александра Лукашенко, утверждает, что с января 2022 по февраль 2023 года с территории Беларуси в Россию и на подконтрольные ей территории Украины были вывезены более 131 тысячи тонн боеприпасов, то есть около 10 тысяч тонн в месяц.

При этом до начала полномасштабного вторжения в Украину эти объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу после 24 февраля 2022 года.

Так, в январе и феврале 2022 года в Россию было вывезено 203 тонны боеприпасов, а уже в марте в 12,5 раз больше — 2 558 тонн. В апреле и вовсе был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в Россию за весь период - почти 30 тысяч тонн за месяц.

В отчёте приводятся подробности о том, из каких арсеналов и железнодорожных станций вывозились боеприпасы. Утверждается также, что часть боеприпасов доставлялась в аннексированный Крым.

"Приведённые сведения об объёмах вывоза боеприпасов из Беларуси в РФ и на оккупированные территории Украины, включая Крым, свидетельствуют о гораздо большем, чем показывает пропаганда, вовлечении режима Лукашенко в войну на стороне агрессора, и являются доказательством полномасштабного участия в ней" - утверждают авторы публикации.

В Беларуси производят, в частности, патроны для стрелкового оружия, а также ракеты.

Радио Свобода