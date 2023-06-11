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Новости2023.06.11 06:10

Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.11 06:10
София Сапега
София Сапега / Vida Press nuotr.

Помилованная Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега находится в Таиланде. Об этом в интервью изданию PrimaMedia сообщил отец Сапеги Андрей. По его словам, он договорился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко о "передышке".

Андрей Сапега также отметил, что он и дочь собираются вернуться в Россию летом.

По словам отца, ключевую роль в освобождении дочери сыграл его друг Жан Кузнецов, министр спорта Приморского края и крёстный Софьи Сапеги. Кузнецов помог связаться с губернатором региона, а тот в свою очередь – с Лукашенко.

Андрей Сапега также отметил, что настаивал на прекращении общения дочери с её другом бывшим редактором белорусского оппозиционного телегам-канала NEXTA Романом Протасевичем. Отец Сапеги уточнил, что не знал по совместной поездке дочери с Протасевичем в Грецию до принудительной посадки самолёта в Минске.

Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года. Белорусский суд приговорил её к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел.

Роман Протасевич, проходивший по одному делу с Сапегой, был признан виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. 22 мая Протасевич также получил помилование от Лукашенко.

Радио Свобода

# В мире# Беларусь
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