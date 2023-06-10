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Новости2023.06.10 09:03

Бывший британский премьер Борис Джонсон покинул парламент

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.10 09:03
Борис Джонсон
Борис Джонсон / AP nuotr.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мандата депутата Палаты общин британского парламента. Об этом вечером в пятницу сообщает Би-Би-Си со ссылкой на заявление экс-премьера.

Причиной отставки стали выводы опубликованного ранее в пятницу доклада комитета по привилегиям Палаты общин, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера во время локдауна, введённого в связи с эпидемией COVID-19.

Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. Теперь там пройдут досрочные выборы.

Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что Джонсон умышленно вводил парламент в заблуждение. Бывший премьер это отрицает. Он обвинил авторов доклада в политической предвзятости. Джонсон не заявил, что уходит из политики. Не сообщалось, будет ли он снова баллотироваться.

Помимо прочего, в докладе говорилось, что, уходя с поста премьера, Джонсон выдвинул ряд своих приближённых на получение различных наград или привилегий, включая рыцарские титулы или места в Палате лордов. Среди них были и те, кто присутствовал на вечеринках во время локдауна. Само по себе составление подобных списков уходящими премьерами является традицией, однако в случае Джонсона многие политики - как лейбористы, так и консерваторы - посчитали присутствие в нём ряда фигур крайне неуместным.

Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Британия официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из наиболее последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения. Утрата доверия многих депутатов-консерваторов в связи со скандалом с вечеринками и другими проблемами кабинета, однако, заставила Джонсона уйти в отставку.

Радио Свобода

# В мире# Великобритания
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