В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека

В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.

Согласно сообщению украинского оперативного командования "Юг", ночью Россия атаковала Одесскую область дронами "Шахед". Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в нескольких домах выбило стёкла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.

По информации Сил обороны юга Украины, над Одесской областью сбили восемь "Шахедов". Среди раненых – трое детей и беременная женщина.

Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.

Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил "заокеанских военных преступников" и "киевский режим".

Также глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром были сбиты баллистические ракеты, запущенные украинской армией. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу июня 2023 года в результате боевых действий погибли 8983 мирных жителя, 15 442 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.

Радио Свобода