МИД Литвы разрешил своим сотрудникам в Вильнюсе ездить на рабочие встречи на служебных велосипедах

С 5 июня министерство иностранных дел Литвы разрешило своим сотрудникам ездить на рабочие встречи в Вильнюсе на служебных велосипедах.

«Некоторые сотрудники и сейчас приезжают на работу на велосипедах, у нас возле министерства есть велопарковка. Мы хотим пригласить других сотрудников министерства пользоваться более удобным, экологичным, а иногда и более быстрым видом транспорта. Так мы не только защитим окружающую среду, но и покажем, что дипломатическая служба активна, современна и не стоит на месте», — сказала канцлер министерства Инга Чернюк.



С мая служебными велосипедами начали пользоваться сотрудники дипмиссий Литвы в Брюсселе, Лондоне, Астане, Амстердаме, Париже, Хельсинки, Стокгольме.

В Вильнюсе первыми новый служебный транспорт опробовали Виктория Билайте и Миндаугас Вискупайтис: на велосипедах литовского производства они отправились на заседание Комиссии Европейского союза правительства Литовской Республики в Государственную канцелярию.

Новая газета. Балтия