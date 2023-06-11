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Новости2023.06.11 08:40

Сейм Литвы предварительно одобрил запрет пушных ферм. До принятия закона осталось одно голосование

НГ
Новая газета. Балтия 2023.06.11 08:40
Норки
Норки

Сейм Литвы предварительно одобрил запрет пушных ферм. За запрет проголосовали 79 депутатов, 11 были против, 30 воздержались.

В течение трех месяцев Литва должна уведомить о своем решении Еврокомиссию. Итоговое голосование состоится осенью.

Законопроект предлагает запретить пушные фермы с 2027 года. Согласно предложению, владельцы ферм получат компенсации в 2024-2026 годах: первый год компенсация составит 3 евро за животное, во второй год — 2 евро, а в последний год — 1 евро. Государство также компенсирует выходное пособие работникам и покроет расходы на снос строений, уничтожение оборудования и утилизацию отходов.

Пушные фермы запрещены в 19 государствах Европы. В Евросоюзе, помимо Литвы, такие фермы остались только в Румынии, Болгарии, Польше, Греции и Финляндии.

В конце мая зоозащитная организация «Пустые клетки» (Tušti narvai) опубликовала видео, тайно снятые на нескольких пушных фермах Литвы в 2019-2023 годах. На видео пушных животных усыпляют в газовых камерах. Материалы о жестоком обращении с животными организация передала в правоохранительные органы.

Накануне голосования в Сейме «Пустые клетки» призвали жителей Литвы писать письма депутатам и просить их голосовать за запрет пушных ферм. По данным организации, было отправлено 19 тысяч таких писем.

Новая газета. Балтия

# Литва
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