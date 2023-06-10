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Новости2023.06.10 13:50

Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.10 13:50
Дональд Трамп
Дональд Трамп / AP nuotr.

Федеральный суд США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа. Бывшего президента Соединённых Штатов среди прочего обвиняют в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году.

Судебное решение было обнародовано в день, когда двое юристов заявили, что не будут представлять интересы бывшего президента, а бывшему помощнику экс-президента Уолту Науте предъявили обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными бумагами в резиденции Трампа.

Трамп предстанет перед судом в Майами во вторник, 13 июня, за день до своего 77-летия.

По самой "тяжёлой" из статей обвинения Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. Бывший президент США уже заявил в собственной соцсети, что вину не признает.

Журналисты называют обвинения в отношении бывшего президента, выдвинутые федеральной прокуратурой беспрецедентными — в истории США такого не случалось. Кроме того, процесс будет проходить на фоне президентской предвыборной гонки. Выборы состоятся в следующем году и Трамп является одним из кандидатов, лидирующим в опросах. Судебное преследование не будет помехой для проведения избирательной кампании, уточняет Reuters.

Трамп и его политические союзники называют преследование называют местью со стороны президента-демократа Джо Байдена. В свою очередь Белый дом заявил, что заранее об обвинительном заключении в отношении экс-президента не знал.

В августе прошлого года Федеральное бюро расследований провело в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыск. Тогда были изъяты 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщалось.

Трамп заявлял, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил сам во время своего президентства.

Радио Свобода

# В мире# США
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