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Новости2023.06.10 09:05

Сергей Собянин будет снова избираться на пост мэра Москвы

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.10 09:05
Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин / AP nuotr.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок. Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Очередные выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать москвичи смогут также и в электронном формате.

Собянин подтвердил своё решение и поблагодарил "Единую Россию" за оказанное доверие. Он сказал, что решение "непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями".

О конкурентах Сергея Собянина в предвыборной гонке пока не сообщается. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ответ на вопрос, считает ли он предстоящие выборы конкурентными, ответил, что считает их открытыми и честными, но не конкурентными, "поскольку у Сергея Семёновича конкурентов быть не может".

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее вы выборах главы города он участвовал как самовыдвиженец.

Радио Свобода

# В мире# Россия
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