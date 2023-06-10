Сергей Собянин будет снова избираться на пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок. Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Очередные выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать москвичи смогут также и в электронном формате.

Собянин подтвердил своё решение и поблагодарил "Единую Россию" за оказанное доверие. Он сказал, что решение "непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями".

О конкурентах Сергея Собянина в предвыборной гонке пока не сообщается. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ответ на вопрос, считает ли он предстоящие выборы конкурентными, ответил, что считает их открытыми и честными, но не конкурентными, "поскольку у Сергея Семёновича конкурентов быть не может".

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее вы выборах главы города он участвовал как самовыдвиженец.

Радио Свобода