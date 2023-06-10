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Новости2023.06.10 08:53

Чмилите-Нильсен: Позиции Литвы и Германии по вопросам обороны совпадают

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BNS 2023.06.10 08:53
Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва и Германия придерживаются одинаковых взглядов на оборону, заявила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен после встречи в Вильнюсе с председателем Бундестага Бербель Бас.

"Здесь, видимо, совпадают точки зрения, что оборона Литвы - это одновременно и оборона Германии. Мы все в одной лодке и должны сделать все, чтобы у агрессивной России не было и тени сомнения в том, что каждый сантиметр территории НАТО одинаково хорошо защищен", - сказала глава парламента Литвы агентству BNS в пятницу.

По ее словам, она и ее германская коллега обсудили повестку дня саммита НАТО, который пройдет в литовской столице в июле.

"Со стороны парламентов мы делаем все возможное, чтобы наши правительства достигли наилучшего результата. Понятно, что такие вопросы, как перспектива членства Украины в НАТО, решаются на основе консенсуса, но изменение отношения Германии, которая стала лучше понимать нашу позицию, важно, оно принципиально", - сказала Чмилите-Нильсен.

"Такие визиты сближают наши позиции по фундаментальным, ключевым вопросам безопасности и обороны", - подчеркнула она.

По словам Чмилите-Нильсен, во время пребывания в Литве глава Бундестага уделяет большое внимание посещению войск, осмотру оружия и военной инфраструктуры.

"На прошлой неделе председатель Бундестага посетила Пабраде, а завтра утром (в субботу - BNS) запланировано посещение Руклы. (...) Я подтвердила, что мы выполняем свою домашнюю работу, что мы готовы принять большее количество войск и что мы надеемся, что решения Мадридского саммита будут реализованы на практике. В наших интересах сделать это как можно скорее", - сказала председатель парламента Литвы.

Германия - один из важнейших партнеров Литвы в сфере безопасности. Она возглавляет боевую группу международного батальона союзников - подразделение численностью до 1500 военнослужащих, развернутое в Литве с 2017 года. Однако между двумя странами существуют разногласия по поводу постоянного местонахождения германской бригады.

# Литва
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