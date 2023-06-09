Советское наследие? Исследование: в Литве полноценными считаются только те женщины, у которых есть дети

Гедре Пурванецкене, доцент Вильнюсского университета (ВУ), которая провела исследование по вопросам гендерного равенства, рассказала в интераью Телевидению ЛРТ, что многие стереотипы о женщине и ее роли в семье, созданные в советское время, сохраняются и по сей день. По ее словам, давнее представление о том, что женщина становится полноценной женщиной, когда у нее появляются дети, к сожалению, сохраняется до сих пор.

Два исследователя ВУ изучали, как изменились или модернизировались вопросы и представления о гендерном равенстве в современном литовском обществе. Каков разрыв между формальным и реальным гендерным равенством? Анализируемый период охватывает более 30 лет - с 1988 по 2022 г. Вспоминая начало исследования, Г. Пурванецкене говорит, что в советский период гендерное равенство было лишь декларативным.

Г. Пурванецкене / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Честно говоря, реального гендерного равенства тогда не было. Конечно, кое-что из этого было, например, в школах не было различий между мальчиками и девочками, - говорит один из авторов исследования, - но позже, в жизни, женщины сталкивались с большим количеством ограничений, даже в той же сфере работы. Никто не воспринимал женщин всерьез, их не считали равными, хотя все они работали. Сами женщины понимали, что они просто не могут быть наравне с мужчинами. Это провозглашенное равенство на самом деле не существовало в советское время», - говорит Г. Пурванецкене.

Спустя более трех десятилетий ситуация с правами женщин в Литве улучшилась. Однако она также вспоминает период сразу после обретения независимости, когда ситуация для женщин была совсем не обнадеживающей.

Мама с ребенком / Oleksandr Pidvalnyi / Pexels.com nuotr.

"Советская эпоха была временем, когда никто даже не думал о гендерном равенстве - все смирились с существующим положением вещей. А затем, сразу после обретения независимости, произошел очень большой шаг назад – возвращение в 1900-е годы. Женщины были не очень вовлечены в социальную жизнь, они были не слишком вовлечены в "Саюдис", они не были вовлечены в политику. А политика Литвы была направлена на то, чтобы вернуть женщин в семью. Как будто она из нее когда-то уходила. Она всегда была в семье. Женщин даже заставляли брать неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в течение восьми лет. Другими словами, женщины были выброшены с рынка труда. Это был, конечно, трудный период. Сейчас стало намного лучше, но все равно не то, к чему стоит стремиться", - объясняет Г. Пурванецкене.

Она говорит, что в первую очередь образованные, просвещенные женщины не хотели мириться с такой ситуацией, и именно по их инициативе началось создание неправительственных организаций. По мнению автора исследования, ситуация с правами женщин в Литве значительно изменилась в 1994 году.

"Провозглашение 1994 года Международным годом семьи было очень значимым. Только тогда тогдашние политики в какой-то мере осознали, что в мире семейная политика совсем другая - не загонять женщин в семью, а наоборот. Тогда политики страны отчасти проснулись, и ситуация начала меняться", - вспоминает исследователь.

Мама с ребенком / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Стереотипы о семье и роли женщины, сформировавшиеся в советское время, сохраняются и сегодня. Представление о том, что женщина становится полноценной женщиной, когда у нее появляются дети, сохраняется до сих пор, считает Г. Пурванецкене.

"К сожалению, это отношение не изменилось и сохранилось до сих пор. Подавляющее большинство как мужчин, так и женщин по-прежнему считают, что женщина становится полноценной только тогда, когда у нее появляются дети. С другой стороны, представление о том, что мать должна сидеть дома, иначе ребенок будет обижен и несчастен, сильно изменилось. Если в начале независимости подавляющее большинство соглашалось с тем, что ребенок дошкольного возраста страдает, если его мать работает, то сейчас подавляющее большинство думает наоборот.

Есть взгляды, которые настолько прочно укоренились, что сохраняются до сих пор. Возможно, это связано с традицией пронатализма, потому что постоянно ведутся разговоры о вымирании нации и необходимости рожать детей. Поэтому такая установка так прочно держится в нашей стране. Но представление о том, что муж - кормилец, в какой-то степени изменилось, но не полностью. [...] Больше всего озадачивает сохраняющееся отношение к тому, что при отсутствии работы приоритет должен быть отдан мужчинам", - говорит Гедре Пурванецкене, доцент Вильнюсского университета, проводившая исследование по вопросам гендерного равенства.