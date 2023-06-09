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Новости2023.06.09 11:05

После введения механизма солидарности ЕС Литва должна будет принять 158 мигрантов

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BNS, LRT.lt 2023.06.09 11:05
Лагерь для мигрантов в Мядининкай
Лагерь для мигрантов в Мядининкай / BNS nuotr.

После того как Совет Европейского Союза (ЕС) предварительно согласовал новую миграционную политику и предусмотрел обязательное участие в механизме солидарности, Литва должна будет принять 158 мигрантов, прибывших в ЕС нелегально или платить 3,18 млн. евро в год, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел (МВД).

По его сообщению, новая миграционная политика ЕС предусматривает обязательное участие стран-членов ЕС в механизме солидарности. Это означает, что вклад страны - определенное количество переселенных беженцев или сумма денег - будет рассчитываться ежегодно исходя из численности населения и внутреннего валового продукта (ВВП).

«Согласно установленным сейчас минимальным показателям, это составит 30 тысяч перемещенных лиц в год или 600 млн евро финансовой поддержки. В случае Литвы это будет 158 человек или 3,18 млн евро в год», — подсчитали в МВД.

Соглашение, которое потребовало одобрения большинства стран блока, но не менее 65% государств, было достигнуто в четверг после нескольких лет споров по вопросам политики предоставления убежища

Мигранты
Мигранты / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва, Словакия, Болгария и Мальта воздержались при голосовании по общему подходу в Совете, а Польша и Венгрия проголосовали против.

Приоритет для стран ЕС состоит в том, чтобы разделить прием просителей убежища и принять большую часть просителей убежища, прибывающих в страны на периферии блока, в основном в Грецию и Италию.

В первичном тексте соглашения говорится, что страны, которые откажутся это сделать, должны будут заплатить по 20 тыс. евро за каждого человека стране, которая их приняла.

По словам заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, несмотря на попытки обеспечить гибкость механизма солидарности, компромиссный текст, представленный Швецией, председательствующей в Совете ЕС, по-прежнему содержит положения, из-за которых Литва не может согласиться с общим подходом Совета.

Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Вполне вероятно, что механизм не будет характеризоваться предсказуемостью, поскольку в регламенте будет установлен только минимальный предел солидарности, а объем солидарности будет меняться каждый год в соответствии с рекомендацией Европейской Комиссии. Кроме того, усилия стран-членов ЕС, имеющих внешнюю границу, в сфере пограничной охраны не будут оцениваться при принятии решения о размере взносов солидарности», - сказал вице-министр.

По его словам, в ходе переговоров удалось обеспечить возможность обращаться в Еврокомиссию за уменьшением взноса солидарности, когда государство-член испытывает миграционное давление или сложную миграционную ситуацию.

В настоящее время большинство нелегальных мигрантов прибывают из Африки в Грецию и Италию.

Мигранты
Мигранты / J. Bakaitės/LRT nuotr.

В свою очередь страны Балтии и Польша последние несколько лет сталкиваются с наплывом нелегальной миграции и обвиняют в ее организации Минск.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов, но большинство из них покинули страну после окончания ограничений на передвижение.

Лагерь для мигрантов в Мядининкай
Мигранты
Мигранты в Литве
Мигранты
# Литва
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