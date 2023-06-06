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Новости2023.06.06 17:06

Австралия может передать Украине 41 истребитель "Хорнет"

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.06 17:06
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Власти Австралии ведут переговоры с Соединёнными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 "Хорнет". Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Australian Financial Review, в апреле о возможных переговорах сообщало издание The Drive.

Часть самолётов, вероятно, пойдёт на запчасти, пишет Financial Review, однако возможная передача авиатехники может стать самой масштабной из сделок с Украиной, переговоры о которых попадали в прессу.

"Хорнет" – истребители четвёртого поколения, до сих пор стоящие на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Они применялись в нескольких военных конфликтах, в том числе – в операциях "Буря в пустыне" и в иракской войне, в Афганистане и в бомбардировках Сербии, Ливии и Сирии. В австралийской армии они списаны из-за замены самолётами пятого поколения.

Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров самолёты могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Киев, Канберра и Вашингтон публикацию официально не комментировали.

Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители. Ранее сообщалось, что осенью украинская армия получит и начнёт использовать американские многоцелевые истребители F-16, подготовка пилотов для них уже началась.

Радио "Свобода"

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