Более 205 тысяч малообеспеченных жителей Литвы получат помощь

В июне более 205 тысяч малообеспеченных жителей Литвы получат продуктовую и гигиеническую помощь. В этом году помощь оказывается в третий раз.

«Раздача продуктов питания — это одна из форм поддержки государства, которое помогает нуждающимся или людям, испытывающим трудности. Поддержка, оказываемая государством, всегда доходит до тех, кто больше всего в ней нуждается», — заявила министр соцзащиты Моника Навицкене.

В корзину помощи входит консервированная свинина и курица, макароны, фасоль, рис, овсянка с фруктами и масло, а также стиральный порошок и мыло.

Помощь доставят в муниципалитеты до 15 июня. Пакеты будут раздавать более чем в 600 точках по всей Литве.

Помощь предназначается тем, чей среднемесячный доход на члены семьи не превышает 235,50 евро в месяц.



Новая газета - Балтия