Профессор преподает литовскую культуру в Чикаго: "Студенты часто ничего не знают о Литве и путают ее с Ливаном"

Почти 40 лет назад по инициативе литовской общины в Иллинойском университете в Чикаго был создан факультет литовских исследований. Профессор Гедрюс Субачюс уже почти три десятилетия преподает основы литовской культуры как студентам с литовскими корнями, так и студентам, не имеющим связи с Литвой.

Он рассказал в интервью Радио ЛРТ, что в рамках своего курса знакомит студентов с наиболее важными датами и событиями в истории Литвы, дает им самые известные произведения литовской литературы, переведенные на английский язык. Сам Субачюс мало учит американцев литовскому языку, только одну фразу. "Я не хочу их сильно пугать", - смеется он.

Профессор Субачюс не скрывает, что многие студенты, приходящие на его лекции в Иллинойский университет, не только не знают, где находится Литва, но и вообще никогда не слышали об этой стране. Например, они часто путают ее с Ливаном.

"Американцы очень часто такие замкнутые, малопутешествующие студенты, которые никогда не были за границей, никогда не летали на самолете. Кажется, что американцы много путешествуют, но это не обязательно, хотя, конечно, и таких много", - говорит литовец, живущий в Чикаго.

Гедрюс Субачюс / E. Kubiliaus nuotr.

Курс литовской культуры, который ведет Г. Субачюс, посещают люди разных национальностей, в том числе и с литовскими корнями. Хотя их всего один или два, он с удовольствием отмечает, что они часто посещали субботние школы с литовским языком обучения и поэтому более или менее понимают литовский язык. Однако у большинства его студентов нет никакой связи с Литвой.

"Обычно студенты университетов обязаны изучать мировую культуру, поэтому некоторые выбирают литовскую культуру, я бы сказал, совершенно случайно. Тогда мы хотим заинтересовать их, чтобы (...) молодые люди до конца жизни знали хотя бы некоторые аспекты литовской культуры", - говорит профессор.

Обычно соотечественник начинает знакомство студентов с Литвой, рассказывая им о различных показателях: коррупции, индексе счастья, валовом внутреннем продукте (ВВП) или свободе СМИ. Таким образом, литовец стремится дать американцам хотя бы некоторое представление о том, на каком высоком уровне находится наша страна, и что иногда она даже опережает США.

Гедрюс Субачюс / LRT nuotr.

Сказка "Эгле - королева ужей" - королева сердец



Затем Субачюс дает краткий обзор истории Литвы, пытаясь сравнить исторические события нашей страны с опытом США. Например, он часто рассказывает своим студентам о Тадеуше Костюшко. Это был военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, руководитель польского восстания 1794 года, национальный герой Беларуси, Польши, США.



"Я показываю им, сколько памятников Костюшко есть в мире, показываю, что в США их больше 10. Я спрашиваю: "А есть ли памятник Т. Костюшко в Чикаго?". Смотрю - никто не знает. Я говорю: "Он сидит на лошади с мечом". (...) Они удивляются: "Мы это видели, но не знали, что это был Т. Костюшко", - делится опытом Субачюс.

В рамках курса литовской культуры профессор и его студенты смотрят литовские фильмы об эмиграции и ссылках, читают "основополагающие тексты литовской культуры", переведенные на английский язык, такие как рассказ Йонаса Билюнаса и мемуары Дали Гринкевичюте "Литовцы у моря Лаптевых". Однако профессор отмечает, что наибольшее впечатление на американцев производит сказка "Эгле - королева ужей".

"Для них концовка звучит странно. В конце герои превращаются в деревья, и они задаются вопросом: "Умирают они или не умирают? Если ты становишься деревом, ты продолжаешь жить или нет?". Они думают: "Почему они превратились на берегу, почему не в лесу? Деревьям неудобно расти на берегу, (...) но, может быть, здесь есть связь с той морской жизнью, морской жизнью, которой жил Уж Жилвинас?".

Здесь много вопросов и загадок. И все же текст такой красивый, такой ясный. Они читают его и, прочитав один раз, могут очень хорошо его пересказать. Читают другие рассказы - они ничего не рассказывают, приходится много анализировать, а тут - очень светлая, красивая история любви", - заключает Г. Субачюс.