В Вильнюсе задержан мужчина, бросивший на территорию посольства РФ мешок с мусором

В Вильнюсе задержан мужчина, бросивший мешок с мусором на территорию посольства России, сообщили во вторник в полиции.

Мужчина 2002 года рождения был задержан в понедельник вечером чуть позже 22 часов.

Полиция собрала материал в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение общественного порядка.

Департамент полиции не уточнял в сводке событий посольство конкретной страны, но представитель ведомства Ревита Янавичюте уточнила BNS, что инцидент произошел в российской дипмиссии.