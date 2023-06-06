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В Вильнюсе задержан мужчина, бросивший на территорию посольства РФ мешок с мусором

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BNS, LRT.lt 2023.06.06 09:44
Посольство России в Вильнюсе
Посольство России в Вильнюсе / Ю. Калинско /BNS nuotr.

В Вильнюсе задержан мужчина, бросивший мешок с мусором на территорию посольства России, сообщили во вторник в полиции.

Мужчина 2002 года рождения был задержан в понедельник вечером чуть позже 22 часов.

Полиция собрала материал в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение общественного порядка.

Департамент полиции не уточнял в сводке событий посольство конкретной страны, но представитель ведомства Ревита Янавичюте уточнила BNS, что инцидент произошел в российской дипмиссии.

# Литва
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