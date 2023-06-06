Общественный транспорт в Вильнюсе на время саммита НАТО предлагают сделать бесплатным

Власти Вильнюса рассматривают возможность сделать общественный транспорт бесплатным на время саммита НАТО. Если предложение будет одобрено, с 10 по 13 июля общественный транспорт Вильнюса будет бесплатным, пишет Made in Vilnius.
Помимо этого, предлагается признать саммит НАТО мероприятием, спонсируемым самоуправлением. В таком случае участники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом 7-9 июля. Для этого нужно будет предоставить документ, подтверждающий статус участника мероприятия со специальной наклейкой от компании «Транспортные услуги».
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля этого года. Это первый саммит НАТО, который будет принимать Литва.
Накануне стало известно, что Германия развернет в Литве систему ПВО «Patriot» для защиты саммита НАТО в Вильнюсе.
Новая газета - Балтия