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Новости2023.06.06 08:29

Общественный транспорт в Вильнюсе на время саммита НАТО предлагают сделать бесплатным

НГ
Новая газета – Балтия 2023.06.06 08:29
2-ой тролейбусно-автобусный парк
2-ой тролейбусно-автобусный парк / Фото Э. Гениса/LRT

Власти Вильнюса рассматривают возможность сделать общественный транспорт бесплатным на время саммита НАТО. Если предложение будет одобрено, с 10 по 13 июля общественный транспорт Вильнюса будет бесплатным, пишет Made in Vilnius. 

Помимо этого, предлагается признать саммит НАТО мероприятием, спонсируемым самоуправлением. В таком случае участники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом 7-9 июля. Для этого нужно будет предоставить документ, подтверждающий статус участника мероприятия со специальной наклейкой от компании «Транспортные услуги».

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля этого года. Это первый саммит НАТО, который будет принимать Литва.

Накануне стало известно, что Германия развернет в Литве систему ПВО «Patriot» для защиты саммита НАТО в Вильнюсе.

Новая газета - Балтия

# Литва
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