Сторонники Навального в России, Литве и других странах в день его рождения проводят акции

У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом.

"ОВД-Инфо" пишет о задержанных в Барнауле, Елабуге, Красноярске, Москве. Проект отмечает, что поводами для задержаний становятся воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".

В Москве на акциях задержали, в частности, Ксению Котельникову, стоявшую с плакатом "С днем рождения, Леша". Её доставили в отдел полиции по Китай-городу. Также среди задержанных оказался один из осуждённых по так называемому "московскому делу" Сергей Суровцев – из-за куртки с надписью "ШИЗО".

На Красной площади задержали активиста, который представился Иваном Путятиным. Он проводил пикет с плакатом "Свободу и кенгуру, Путин – паук".

Как пишет телеканал "Дождь", вдоль Пушкинской площади в центре Москвы правоохранительные органы выставили КамАЗы, автозаки и автомобили Росгвардии. На улицах дежурят сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Они задерживают протестующих.

По подсчетам телеграм-канала SOTA, только в Москве, на Пушкинской площади, были задержаны около 20 человек.

Avtozak Live написал о задержании на Пушкинской площади корреспондентки издания RusNews. Девушка решила сфотографировать листовки, но сотрудники в форме увели её в автозак.

Из Красноярска сообщалось о задержании местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". Позднее его отпустили из полиции с обязательством о явке. Садыкову вменяют две административные статьи – об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.

В Хабаровске в связи с акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали местных жителей Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщает RusNews.

У других активистов, по сведениям издания, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".

Как отмечает RusNews, Лукьянову спустя некоторое время отпустили. Других подробностей не приводится. Местонахождение Зигмунда Худякова, задержанного при выходе из дома, остаётся неизвестным. Его не могут найти.

Сторонники Алексея Навального пообещали юридическую помощь тем, кто примет участие в выступлениях в России.

В левобережье Новосибирска.



Фото прислали читатели в наш бот https://t.co/wQ9eSk4pdA pic.twitter.com/28Vr3c1QTS — Тайга (@tayganews) June 4, 2023

В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".

Проект "ОВД-Инфо" сообщил о задержании полицией в Красноярске местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". "ОВД-Инфо" пишет, что на Садыкова собираются составить протокол о нарушении режима повышенной готовности.

В Барнауле задержали Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольгу Меркулову, которая гуляла с воздушным шариком. Они находятся в Железнодорожном отделе полиции Барнаула. Об этом "ОВД-Инфо" рассказала сама Меркулова.

В Иркутске сторонники Навального расклеили листовки в честь его дня рождения. Рисунки появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок. Авторы изобразили Алексея Навального за тюремной решёткой. Он протягивает руки к голубю, рядом надпись: "С днём рождения, Алексей. Держись!", сообщает проект Сибирь.Реалии.

Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе, в Новосибирске и Шуе Ивановской области.

"Команда Навального" сообщает об акциях, приуроченных ко дню рождения оппозиционера, в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, в столице Японии Токио, а также в Южной Корее, в Таиланде, в Аликанте (Испания), во французском городе Марсель, в Ереване.

В Тбилиси акция в поддержку Навального состоялась у здания бывшего посольства России. На мероприятие собрались около 50 человек. Они скандировали лозунги в поддержку оппозиционера, Украины и свободной России, а также против Путина и войны. На место также прибыла грузинская полиция и телевидение. Мероприятие прошло без провокаций и задержаний.

Митинг, призывающий освободить Навального из тюрьмы, был организован в воскресенье и в Вильнюсе, на Ратушной площади.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

Митинг в поддержку Алексея Навального в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

В соцсетях Алексея Навального 4 июня появилось новое сообщение от его имени. "Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной! Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день", - написал, среди прочего, политик.

В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Алексей Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по "делу Ив Роше" на реальный. Первоначально политик должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его осудили по делам о "клевете на ветерана", об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии.

В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области. На прошлой неделе Навального в 16-й раз, начиная с августа прошлого года, поместили в ШИЗО на очередные 15 суток.

В конце мая стало известно, что в Московский городской суд поступили материалы нового уголовного дела в отношении оппозиционера. Как писала "Медиазона", в этом деле фигурируют семь статей, из них самая тяжёлая - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. Навального также обвиняют в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. Предварительное заседание по уголовному делу об "экстремизме" намечено на 6 июня.

Радио Свобода