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Новости2023.06.04 09:16

При подготовке к строительству министерского городка перезахоронены останки татар

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BNS 2023.06.04 09:16
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе / Turto banko nuotr.

Turto bankas (Имущественный банк) проинформировал о перезахоронении останков, обнаруженных на территории бывшего татарского кладбища на столичной улице А. Гоштауто. В этом месте планируется начать строительство комплекса зданий министерств.

На территории будущего министерского городка прежде жили представители татарской общины, здесь действовала мечеть, рядом располагалось кладбище.

Как сообщает Имущественный банк, перезахоронение состоялось при участии муфтия литовских татар Ромаса Якубаускаса и других представителей общины. Останки, обнаруженные в ходе археологических работ, были перезахоронены на территории бывшего кладбища на улице А. Гоштауто, во внутреннем дворе квартала. Позже здесь планируется разбить сквер, где будет увековечена память о татарах.

Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе / Turto banko nuotr.

«Мы начинаем возвращать исторический долг татарской общине Литвы. Посоветовавшись с общиной, мы хотим не только увековечить память о бывшем кладбище и мечети, но и выделить часть пространства для татарской деятельности – возможно, в этом квартале могли бы возникнуть небольшой татарский музей, место для собраний общины», – говорит генеральный директор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс.

«Это исторический момент для нашей общины – в конце концов, восстанавливается историческая справедливость. Первые находки свидетельствуют о том, что фрагментов останков и других исторических находок может быть больше, поэтому будем ждать результатов детальных археологических исследований», – говорит председатель Союза татарских общин Литвы Мотеюс Якубаускас.

Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе / Turto banko nuotr.

Считается, что примерно в XIV веке в районе Лукишкес начали заселяться первые литовские татары. Поэтому данное место еще называли Татарскими Лукишками.

Название местности восходит к имени татарина Луки, которому в конце XIV – начале XV веков великий князь литовский Витаутас выделил здесь большой участок земли.

Татары охраняли подступы к Вильнюсу, занимались садоводством, построили здесь мечеть и кладбище.

По данным Имущественного банка, в настоящее время в Литве проживает около 2 500 старых литовских татар, которые берегут свою национальную идентичность, соблюдают традиции и проводят собрания общины.

Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
Перезахоронение останков со старого татарского кладбища в Вильнюсе
# Литва
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