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Новости2023.06.04 09:00

«Постфлюксные игры» Витаутаса Ландсбергиса и Владимира Тарасова: корифеи приглашают на вечер поэзии

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.04 09:00
Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов
Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов / Organizatorių nuotr.

5 июня в 18:00 в концертном зале «Organum» состоится вечер «постфлюксных поэтических игр» профессора Витаутаса Ландсбергиса и джазового музыканта, перкуссиониста Владимира Тарасова «Тарасов плывет / Ландсбергис ждет его».

Под этим флюксистским названием скрывается уникальный одноразовый проект. Это музыкально-поэтический вечер, во время которого Витаутас Ландсбергис будет читать свои стихи, а перкуссионист Владимир Тарасов наполнит их завораживающими звуками перкуссии.

Владимир Тарасов говорит, что «это игры художников между собой, когда у авторов есть возможность играть со звуком, текстом и изображением в свое удовольствие. Не пытаясь угодить зрителям, слушателям и избегая шаблонов и стандартов. А зрители становятся не только свидетелями этого события, но и, конечно же, его участниками».

Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов
Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов / Organizatorių nuotr.

Витаутас Ландсбергис добавляет: «Музыка всегда спасает. В том числе и в час усталости. Это почти самый лучший вид отдыха. Это возможность перенестись в более совершенный мир, мир красоты и отстраниться от вещей, которые утомляют. (...) Музыка для меня значит очень многое. В самом общем смысле это ворота в мир, в его понимание, в познание человека. В самопознание... Это возможность открыть для себя многое: то, чего ты еще не знал, к чему еще не прикасался».

Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов
Витаутас Ландсбергис и Владимир Тарасов
# Культура
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