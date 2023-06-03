Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к прекращению огня в Украине. На нем Крым принадлежит России

В ютуб-канале правительства Венгрии на этой неделе появился видеоролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине.

"Пришло время для мира! Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко превратиться в мировую. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушениям, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", - говорится в ролике. Видео было опубликовано еще 30 мая, вечером в пятницу на него обратили внимание украинские СМИ.

Текст сопровождается изображением детей и женщин, а также разрушенных войной городов. Когда речь идет о возможности превращения войны в глобальный конфликт, на экране появляется карта Украины, которая не охватывает территорию аннексированного Россией Крыма.

Официально Венгрия не признавала аннексию Крыма законной.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ и начать переговоры между Москвой и Киевом, чтобы не допустить "кровавой бойни".

"Прежде чем украинцы начнут контрнаступление, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", - сказал венгерский премьер. При этом он назвал себя единственным премьером в ЕС, который выступает за мир, и подчеркнул, что ему приходится сложно.

"Даже такой человек, как я, прослуживший полтора года в армии, точно знает - даже без специальных знаний, потому что научился этому в армии, - что если я нападу, то у меня будет в три раза больше потерь, чем у того, кто защищается", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ посоветовал Орбану позвонить Владимиру Путину и призвать его вывести российские войска со всей территории Украины. В Кремле заявили, что не видят вариантов прекращения боевых действий против Украины.

Союзники по ЕС и НАТО последовательно критикуют правительство Орбана за лояльность по отношению к России. В январе Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия ВСУ, объяснив это соображениями безопасности, а сам Орбан в сентябре прошлого года призывал к отмене санкций против России.

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