В субботу в Сейме отметят 35-летие Саюдиса – движения, ознаменовавшего освобождение от советской империи.

С приветствиями к участникам собрания обратятся президент Гитанас Науседа, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, член инициативной группы Литовского движения за перестройку (Саюдиса), первый лидер Литвы после обретения независимости Витаутас Ландсбергис, бывшие активисты Саюдиса Альвидас Медалинскас, Альгирдас Каушпедас, Юозас Олекас, Александрас Абишала, Ангонита Рупшите.

В торжественном мероприятии примут участие руководители государства, члены Сейма и правительства, сигнатарии Акта о независимости Литвы, представители молодежных организаций и другие гости.

После юбилейного собрания в Витражной галерее Сейма запланированы концертные выступления – студенты исполнят песни времен Саюдиса.

Началом возникновения Литовского движения за перестройку (Саюдиса) считается собрание в зале Академии наук Литвы, состоявшееся 3 июня 1988 года. Там была избрана инициативная группа движения в составе 35 человек.

Летом и осенью 1988 года по Литве прокатились многотысячные митинги Саюдиса, было проведено множество акций и мероприятий, где поднимались вопросы экологии, охраны памятников и другие. В городах и районах были созданы инициативные группы Литовского движения за перестройку (Саюдиса), в коллективах начали формироваться группы поддержки Саюдиса, стала издаваться пресса Саюдиса.

22-23 октября 1988 года состоялся учредительный съезд Литовского движения за перестройку (Саюдиса), в котором участвовали представители со всей Литвы, были избраны Сейм и Совет Сейма Саюдиса, приняты программа и устав движения.