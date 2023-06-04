В Кракове состоялась премьера фильма об историке Юрии Дмитриеве

На Краковском кинофестивале состоялась премьера фильма "Дело Дмитриева".

Документальная лента режиссёра из Нидерландов Джессики Гортер рассказывает о главе карельского "Мемориала" и исследователе сталинских репрессий Юрии Дмитриеве, который сейчас отбывает 15-летний срок в мордовской колонии.

Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.

В декабре 2021 года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Историк отрицает вину по всем обвинениям. Его сторонники убеждены, что все дела против него сфабрикованы властями в качестве мести за правозащитную деятельность.

Фильм "Дело Дмитриева" рисует "шокирующую картину того, как российское государство переписывает историю и обращается со своими гражданами", говорится в аннотации к трейлеру.

Вслед за Краковом фильм покажут в 8 июня в Амстердаме.

"Мемориал" считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году он нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

Радио Свобода