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Новости2023.06.04 12:45

В Кракове состоялась премьера фильма об историке Юрии Дмитриеве

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.04 12:45
Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев / AP nuotr.

На Краковском кинофестивале состоялась премьера фильма "Дело Дмитриева".

Документальная лента режиссёра из Нидерландов Джессики Гортер рассказывает о главе карельского "Мемориала" и исследователе сталинских репрессий Юрии Дмитриеве, который сейчас отбывает 15-летний срок в мордовской колонии.

Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.

В декабре 2021 года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Историк отрицает вину по всем обвинениям. Его сторонники убеждены, что все дела против него сфабрикованы властями в качестве мести за правозащитную деятельность.

Фильм "Дело Дмитриева" рисует "шокирующую картину того, как российское государство переписывает историю и обращается со своими гражданами", говорится в аннотации к трейлеру.

Вслед за Краковом фильм покажут в 8 июня в Амстердаме.

"Мемориал" считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году он нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

Радио Свобода

# Культура
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