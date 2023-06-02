Naujienų srautas

Берлин
Новости 5 мин. назад

Германия может выйти из рецессии уже в 2023 году

Посольство России в Берлине
Новости 19 мин. назад

Председатель Бундестага: "Многие немцы были пацифистами, но после Бучи это изменилось"

Ян Рачинский
Новости 1 ч. назад

Глава «Мемориала», лауреат Нобелевской премии Рачинский: «Россия вернётся на европейский путь»

Витаутас Ландсбергис
Новости 2 ч. назад

Витаутас Ландсбергис призывает правящих заняться делом: "Ритуальное самосожжение не поможет Литве"

"Саюдис", 1990 год
Новости 4 ч. назад

Один из создателей "Саюдиса" Альвидас Медалинскас: "Мы еще не новые западники, но многое изменится"

Киев после обстрелов
Новости 4 ч. назад

Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 4 ч. назад

Ландсбергис: "Уже пора четко ответить Украине, как и когда она сможет стать членом НАТО"

Вильнюс
Новости 5 ч. назад

Литва избрана в руководство Всемирной туристской организации ООН

Украинские дети
Новости 6 ч. назад

Более 2000 украинских вывезены в Беларусь. Латушко: «Пока Лукашенко похищает детей, в ЕС звучат предложения снять санкции с белорусского калия»

Виктория Чмилите-Нильсен
Новости 6 ч. назад

Председатель Сейма: "Российский тоталитаризм должен быть уничтожен"

Руслан Стефанчук
Новости 22 ч. назад

Стефанчук: "Вильнюс для Украины - город-спаситель"

Заседание Сейма
Новости 22 ч. назад

Председателю Верховной Рады Украины в Сейме вручена Звезда Стульгинскиса

Танки типа "Leopard 1"
Новости 22 ч. назад

Швейцарский концерн может поставить танки Leopard Украине

У посольства России в Вильнюсе прошла акция протеста прготив похищения украинских детей
Новости 1 д. назад

"Путин сегодня снова отправил ребенка на смерть": у посольства России в Вильнюсе прошла акция протеста

Реджеп Тайип Эрдоган
Новости 1 д. назад

Эрдоган победил на выборах в Турции

Тайвань
Новости 1 д. назад

На инициированные Литвой проекты восстановления Украины Тайвань выделил 5 млн долларов

Новости2023.06.02 15:08

Германия может выйти из рецессии уже в 2023 году

DW
Deutsche Welle 2023.06.02 15:08
Берлин
Берлин / AP nuotr.

Рейтинговое агентство Scope дало оптимистический прогноз развитию немецкой экономики.

Европейский рейтинговое агентство Scope, несмотря на рецессию, оптимистично оценивает развитие немецкой экономики. Оно ожидает роста ВВП в текущем году на 0,2 процента, а в 2024 году - на 1,7 процента.

Об этом свидетельствуют новые прогнозы, опубликованные в пятницу, 2 июня. Ранее Scope прогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента в 2023 году и рост на 1,5 процента в следующем году. Рейтинговое агентство настроено более оптимистично, чем многие банки. Так, экономисты Deutsche Bank прогнозируют снижение валового внутреннего продукта на 0,3 процента в текущем году. По их мнению, в 2024 году экономический прирост составит лишь 0,5 процента.

Наиболее важными факторами роста являются более высокие государственные расходы, особенно на оборону и развитие возобновляемой энергетики, в области здравоохранения и социального обеспечения, а также более высокие потребительские расходы на фоне снижения инфляции, обосновал свою сравнительно оптимистичную оценку глава Scope Эйко Зиверт (Eiko Sievert).

"Немецкая экономика вернется к скромному росту"

25 мая Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3%. Он снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию (в четвертом квартале 2022 года ВВП упал на 0,5%). Эксперты ведомства отметили снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию.

"Во второй половине года немецкая экономика вернется к скромному росту, поддерживаемому увеличением государственных расходов", - указал Зиверт. Вместе с тем, по его мнению, инфляция, снижающая покупательную способность потребителей, и колебания внешней торговли обуславливают то, что восстановление экономики останется слабым, по крайней мере, до 2024 года. Растущие государственные расходы определят экономический рост в следующем году, считает аналитик.

DW

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Посольство России в Берлине
20 мин. назад

Председатель Бундестага: "Многие немцы были пацифистами, но после Бучи это изменилось"

Ян Рачинский
Интервью ЛРТ 13
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Глава «Мемориала», лауреат Нобелевской премии Рачинский: «Россия вернётся на европейский путь»

13
Витаутас Ландсбергис
2 ч. назад

Витаутас Ландсбергис призывает правящих заняться делом: "Ритуальное самосожжение не поможет Литве"

"Саюдис", 1990 год
4 ч. назад

Один из создателей "Саюдиса" Альвидас Медалинскас: "Мы еще не новые западники, но многое изменится"

Киев после обстрелов
4 ч. назад

Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами

Габриэлюс Ландсбергис
4 ч. назад

Ландсбергис: "Уже пора четко ответить Украине, как и когда она сможет стать членом НАТО"

Вильнюс
5 ч. назад

Литва избрана в руководство Всемирной туристской организации ООН

Украинские дети
Интервью ЛРТ 6
6 ч. назад
Интервью ЛРТ

Более 2000 украинских вывезены в Беларусь. Латушко: «Пока Лукашенко похищает детей, в ЕС звучат предложения снять санкции с белорусского калия»

6
Виктория Чмилите-Нильсен
6 ч. назад

Председатель Сейма: "Российский тоталитаризм должен быть уничтожен"

Руслан Стефанчук
22 ч. назад

Стефанчук: "Вильнюс для Украины - город-спаситель"

Руслан Стефанчук
2023.06.01 17:06

Стефанчук: "Вильнюс для Украины - город-спаситель"

Украинские дети
Интервью ЛРТ 6
2023.06.02 09:12
Интервью ЛРТ

Более 2000 украинских вывезены в Беларусь. Латушко: «Пока Лукашенко похищает детей, в ЕС звучат предложения снять санкции с белорусского калия»

6
Танки типа "Leopard 1"
2023.06.01 16:14

Швейцарский концерн может поставить танки Leopard Украине

Заседание Сейма
2023.06.01 16:38

Председателю Верховной Рады Украины в Сейме вручена Звезда Стульгинскиса

Виктория Чмилите-Нильсен
2023.06.02 08:15

Председатель Сейма: "Российский тоталитаризм должен быть уничтожен"

Габриэлюс Ландсбергис
2023.06.02 10:27

Ландсбергис: "Уже пора четко ответить Украине, как и когда она сможет стать членом НАТО"

Вильнюс
2023.06.02 09:47

Литва избрана в руководство Всемирной туристской организации ООН

Витаутас Ландсбергис
2023.06.02 12:49

Витаутас Ландсбергис призывает правящих заняться делом: "Ритуальное самосожжение не поможет Литве"

"Саюдис", 1990 год
2023.06.02 11:12

Один из создателей "Саюдиса" Альвидас Медалинскас: "Мы еще не новые западники, но многое изменится"

Киев после обстрелов
2023.06.02 10:56

Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами