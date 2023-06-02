Председатель Бундестага: "Многие немцы были пацифистами, но после Бучи это изменилось"

Значительная часть немцев были пацифистами, но после Бучи и Ирпеня в Украине это отношения изменилось, заявила спикер Бундестага Бербель Бас на встрече председателей парламентов стран НАТО в пятницу в Вильнюсе.

"Многие немцы, как и я, были пацифистами. Я оставила пацифизм в прошлом после Бучи и Ирпеня в мае 2022 года", — заявила глава немецкого парламента.

По ее словам, после этих событий восприятие немцев изменилось, и они признали, что расходы на оборону повышают безопасность, хотя ранее Германия недостаточно инвестировала в вооруженные силы, несмотря на предупреждения своих союзников.

Спикер парламента Германии также отметила, что ее страна предоставляет бригаду для обороны Литвы, и ее командный элемент уже прибыл, что свидетельствует об обязательствах Германии по защите региона.

"Бундесвер (вооруженные силы Германии — BNS) предоставляет бригаду для обороны Литвы. Передовой командный элемент этой бригады уже на месте", — отметила Б. Бас.

В своем выступлении глава немецкого парламента также напомнила, что после того, как Россия напала на Украину, Германия направила дополнительно 350 солдат в боевую группу батальона передовых сил НАТО, по ее словам, и в настоящее время в Литве находится более 800 немецких солдат.

В прошлом году руководители Литвы и Германии приняли совместное коммюнике по поводу дислокации бригады в Литве, но Вильнюс предпочел бы постоянное присутствие немецкой бригады, пока в стране есть только командный элемент.

Пока Берлин заявил, что часть бригады будет дислоцирована в Литве, а часть — в Германии. В апреле президент Гитанас Науседа заявил, что он и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о поэтапном развертывании немецкой бригады в Литве. Вильнюс планирует завершить развертывание до 2026 года.

Германия возглавляет боевую группу интернационального батальона союзников, дислоцированного в Литве с 2017 года, — подразделения, в котором служат до полутора тысяч солдат.