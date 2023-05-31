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СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов

DW
Deutsche Welle 2023.05.31 14:41
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. 

По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Алексей Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

DW

# В мире# Россия
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