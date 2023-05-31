СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов

Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник.

По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Алексей Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.



DW