Полиция допросила ирландку по поводу возможного насилия на концерте Rammstein в Вильнюсе

Во вторник литовская полиция допросила гражданку Ирландии по поводу возможных преступлений, связанных с наркотиками, а также возможного изнасилования во время закрытых вечеринок в Вильнюсе до и после концерта Rammstein.

«Я только что провела почти 5 часов в видеоинтервью с литовской полицией. В конце концов они приняли мое официальное заявление и дали мне идентификационный номер. Я невероятно разочарована тем, как "профессионально они справились с этим», — написала она в своем личном аккаунте в Твиттере.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская подтвердила BNS в среду, что гражданку Ирландии допрашивали во вторник.

«Проведен подробный опрос потерпевшей девушки, сотрудниками проводятся процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщила она.

Будут ли допрошены члены группы, станет известно после того, как власти решат, начинать ли расследование.

Концерт Rammstein в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

«Пока никаких подозрений никому не предъявлено», — сказала Самороковская.

Как ранее сообщал Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, в минувший вторник, около 13:36 часов поступило сообщение о возможном преступлении. Тогда гражданка Ирландии, остановившаяся в отеле, рассказала, что во время концерта Rammstein в понедельник кто-то подмешал ей в напитки наркотики и пытался ее изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.

По данным полиции, когда прибыли сотрудники полиции, в гостинице уже находились медики, которые осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Девушка указала обстоятельства произошедшего. По данным полиции, она не писала заявление о случившемся.

Позже Самороковская подтвердила, что девушка, уже покинувшая Литву, обратилась к ирландским властям, и в сотрудничестве с ними литовская полиция начала выяснение событий.

Девушка сообщила в социальных сетях о возможном преступлении, совершенном участниками группы Rammstein. Она заявила, что просила столичные власти провести анализ ее крови на наркотики, однако ее просьба якобы не была принята во внимание.

Концерт Rammstein в Вильнюсе / D. Umbrasas / LRT

Другие молодые поклонницы также поделились историями в социальных сетях, утверждая, что группа разработала организованную систему употребления наркотиков, сексуальных домогательств, приглашая избранных молодых женщин на вечеринки до и после концерта.

Немецкая метал-группа Rammstein опровергла обвинения в Facebook.

«Относительно обвинений, циркулирующих в Интернете после концерта в Вильнюсе, мы можем их опровергнуть и сказать, что изложенное не происходило в нашей среде. Нам неизвестны какие-либо официальные исследования по этому вопросу», — заявила группа.